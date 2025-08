Belén Rodríguez confiesa qué piensa realmente de las polémicas fotos de Terelu Campos en bikini

Terelu Campos está atravesando uno de los mejores momentos de su trayectoria profesional. Hace unos meses regresó de Supervivientes, concurso que consolidó su reinado en Telecinco. También trabaja de colaboradora en ¡De Viernes!, uno de los mejores programas de la cadena, y ahora está presentando una sección en Fiesta llamada Aires de Fiesta. Eso por no hablar de Santa Lola, la obra de teatro producida por Lara Dibildos que le está llevando por diferentes puntos de España, pero ¿qué tiene que ver Belén Rodríguez en todo esto?

Belén Ro, como la llaman sus amigos, coincide con Terelu Campos en Fiesta y ha tenido oportunidad de decirle lo que piensa realmente sobre su último posado. La colaboradora, después de salir de las instalaciones de Telecinco, ha dado una pequeña entrevista ante los micrófonos de la agencia Gtres. Ha sido totalmente sincera y ha dado su opinión al respecto.

Terelu Campos en el aeropuerto de Madrid. (Foto: Gtres)

«Ya me voy a casa, que estoy súper resfriada. He venido por ver a Terleu, de verdad. La he visto guapísima y en su puesto de presentadora y me ha dado hasta morriña porque me ha recordado a ¡Qué tiempo tan feliz! de Teresa. Cada vez me recuerda más a ella», ha comentado Belén.

Las polémicas fotos de Terelu Campos

Terelu Campos ha posado en bikini para su revista de cabecera y algunos creen que las imágenes están demasiado retocadas. Belén Rodríguez, cuando le preguntan por este asunto, responde: «La portada… Se lo he dicho a ella. Dije: ¿Quién es esta chica tan mona? No la reconocía». Después ha dejado de bromear y ha reconocido que su compañera está estupenda: «La he visto muy diferente, pero muy natural y sin complejos».

Terelu Campos en Málaga. (Foto: Gtres)

Algunas redes sociales como X (antiguo Twitter), se han llenado de mensajes comentando las fotos de Terelu Campos. La propia protagonista ha reconocido que su hija Alejandra también tuvo dudas. «Mamá, te salen abdominales», le dijo. La presentadora, con el sentido del humor que siempre le ha caracterizado, ha explicado en Fiesta que tiene las costillas «muy salidas».

Los colaboradores de Telecinco han arrojado luz sobre este asunto y han explicado que la mayoría de imágenes que salen en las revistas sufren una serie de filtros. Es una práctica muy habitual. Eso sí, Terelu no tiene nada que ver con el resultado, que por otro lado es estupendo, pues ha conseguido lo que buscaba: dar de qué hablar.

El carácter de Terelu Campos

Belén Rodríguez en su reaparición. (Foto: ‘Fiesta’)

Terelu Campos se esfuerza por tener una buena relación con los reporteros, pero no lo consigue siempre. Hace unos días, mientras estaba en Málaga con su obra de teatro, tuvo un enfrentamiento y acusó a los medios de estar siendo un obstáculo. Belén Rodríguez también se ha pronunciado sobre este asunto y ha sido muy clara.

«Las malas formas de Terelu no se entienden. Se puede decir lo mismo de otra manera, eso no lo comparto. Lo que pasa que claro, estar de vacaciones todos los días con la prensa, pues es un coñazo», ha declarado Belén a las puertas de Telecinco.