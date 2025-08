EXCLUSIVA| Las cuentas de Casa Salesas, el prometedor negocio de Íñigo Onieva

Mientras Íñigo Onieva se rinde públicamente a la belleza de Tamara Falcó en bikini, por su mente viajan continuamente su otra gran ilusión: Casa Salesas. Así es desde el 13 de mayo del 2024, fecha de apertura de su restaurante en la calle Fernando VI de Madrid. Superado el primer año de vida, llega el momento de echar un vistazo a las cuentas anuales que todas las empresas están obligadas a presentar. ¿Tiene motivos el yerno de Isabel Preysler para ser optimista de cara al futuro?

La respuesta es sí. Y no precisamente porque el suyo sea ya un negocio boyante. Los beneficios tendrán que esperar ya que el primer balance económico arroja un resultado negativo. Es decir, que Íñigo Onieva ha perdido dinero en estos primeros doce meses al frente de su restaurante. Concretamente, 5.965,40 euros de resultado final.

Isabel Preysler, Íñigo Onieva y Tamara Falcó en la inauguración de Casa Salesas en Madrid. (Foto: Gtres)

Esto no es necesariamente un dolor de cabeza para el empresario. En primer lugar, porque los primeros años de una compañía siempre son duros y se busca minimizar el impacto, pero también porque hay otras cifras que chocan de bruces con esos casi 6.000 euros negativos de resultado. Sin ir más lejos, los 2.083.404,54 euros de facturación que ha logrado. Más de dos millones de importe neto de negocio, que, unido al 1,4 de ratio de solidez (más de un 1 se entiende como empresa sólida en el ámbito empresarial), hacen presagiar que el año que viene Casa Salesas pueda arrojar beneficios.

El resultado negativo de este año se explica por las amortizaciones y los gastos disparados de explotación. Es decir, todos aquellos costes necesarios para que el negocio funcione diariamente y produzca sus servicios: gastos de personal, materias primas, alquiler, suministros, marketing y otros gastos operativos. Los mayores gastos del restaurante de Íñigo Onieva se concentran en sueldos del personal (737.984,13 euros) y 513.448,90 euros de aprovisionamientos, las materias primas (alimentos, bebidas), suministros (limpieza, vajilla, etc.) y equipos que garantizan el funcionamiento del local.

La apuesta más personal de Íñigo Onieva

Cifras aparte, con Casa Salesas, Íñigo Onieva hace una apuesta decidida por la cocina mediterránea y de mercado, Está situado en uno de los grandes pulmones históricos y de ocio de Madrid: el barrio de Salesas –que da nombre al lugar- ubicado en pleno corazón de la capital. Su filosofía by Born & Raised in the Barrio entremezcla la gastronomía de calidad, la coctelería de autor y la experiencia del lujo. Nada más entrar se respira una atmósfera casual dining y un ambiente relajado. En su carta se encuentran opciones para todas las horas del día: desayunos, brunch, almuerzos, cenas y una completa oferta de cócteles y vinos, así como música en directo en determinados turnos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Casa Salesas (@casasalesas)

Entre sus platos más destacados figuran tanto propuestas informales para compartir como creaciones de corte más sofisticado. De la sección Beats & Bites sobresalen las Patatas fritas Brasserie con trufa y parmesano y las Bravas de Salesas, alabadas por su punto de picante y textura crujiente En la línea de entrantes premium, es muy demandado entre sus clientes la Burrata cremosa de la Puglia servida sobre gazpacho con tomate seco y pistachos, y la Ensaladilla rusa con ventresca. Para los amantes de la cocina más elaborada, resultan míticos el Risotto de TATEL con base de sémola y trufa y los Rigatoni al vodka, mientras que en carnes hay un amplio abanico de cortes para elegir: desde Presa ibérica con ensalada de cebolla encurtida y hierbas, a bife argentino o entraña.

Una de las grandes preguntas que se hacen los comensales cuando visitamos un restaurante es a cuánto ascenderá el precio medio del ticket. Pues bien, en Casa Salesas cuesta comer no menos de 40–45 € si se opta por un entrante, principal y postre; pero si se incluye una copa de vino o cóctel, la cuenta suele elevarse hasta 50–55 € por barba- En cuanto a los precios individuales de los platos oscilan entre los 7 € de guarniciones o snacks y los 18–24 € de los grandes principales, salvo Catch of the day, cuyo coste varía según precio de mercado.

Un año después, Casa Salesas se ha ganado una cartera de clientes importante que valoran en su mayoría positivamente la experiencia. En Google reseñas cuenta con una meritoria media de 4,4 sobre 5 estrellas posibles. Atrás quedaron algunos comentarios de queja que se registraron durante los primeros meses de vida del establecimiento. Poco a poco, Íñigo Onieva ha ido convenciendo a los comensales. Su ilusión es poco a poco convertirlo en templo gastronómico de referencia en Madrid, algo que no es baladí dada la saturación y amplísima oferta culinaria existente. Pero el marido de Tamara Falcó es tan ambicioso que ya está preparando el desembarco de otro negocio en la capital, con el deseo y casi la convicción de que su primer restaurante acabará siendo un éxito.