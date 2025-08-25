Álex García, ex pareja de Verónica Echegui, roto de dolor tras su pérdida: "Está destrozado"

La actriz española Verónica Echegui ha fallecido este domingo, 24 de agosto, a los 42 años, víctima de un cáncer, según han publicado varios medios. La intérprete se ha marchado muy pronto, dejando completamente consternados a sus familiares y amigos más cercanos. Sus restos mortales han sido trasladados hasta el tanatorio madrileño de La Paz, donde se han reunido varios rostros conocidos del mundo de la actuación para dar el último adiós a la mencionada. Sin embargo, de quien no ha trascendido ninguna imagen es de Álex García, ex pareja y compañero de profesión de la actriz, algo que ha despertado una gran expectación por conocer cómo se encontraba en estos duros momentos.

Ha sido a lo largo de la tarde cuando un reportero del programa TardeAR ha revelado que lleva en el velatorio desde primera hora de la mañana, «roto de dolor y absolutamente devastado». Por su parte, desde Y ahora Sonsoles, otro periodista encargado de cubrir el tanatorio revelaba que «estaba siendo una despedida triste y muy discreta» y que Álex García llevaba allí desde «primera hora de la mañana». «Lógicamente, no ha trascendido ninguna imagen de él, pero nos aseguran que está destrozado, igual que muchos de sus compañeros de profesión», añadían.

Verónica Echegui y Álex García. (FOTO: GTRES)

Tal y como han confirmado medios como ¡Hola!, el funeral de Verónica tendrá lugar el próximo 26 de agosto a las 11:00 horas. Se celebrará en una íntima ceremonia de la que pocos datos se conocen, ya que familiares y amigos han pedido discreción y respeto para la despedida, tal y como a la fallecida le hubiera gustado. Y es que Verónica siempre ha sido muy reservada para su vida privada. Tanto es así, que eran pocos los conocedores de su enfermedad, algo que la permitió luchar únicamente arropada por los suyos.

La historia de amor de Verónica Echegui y Álex García

A pesar de su característico hermetismo, Verónica Echegui mantuvo una relación sentimental conocida con Álex García. Ambos se conocieron en 2010 durante el rodaje de Seis puntos sobre Emma, una comedia que unió sus caminos durante más de una década. A pesar de que ambos eran celebridades del momento, lo cierto es que eran pocos los datos que se conocían sobre su romance, aunque en alguna que otra ocasión, Verónica aprovechó su intervención con los medios para deshacerse en halagos al único amor que se le ha conocido de cara a la esfera pública.

Los actores Álex García y Verónica Echegui durante la premier de la película ‘No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas’. (Foto: Gtres)

«Es la persona más divertida que he conocido en mi vida. Nuestra admiración y cariño es mutuo. Álex es un actor con un talento increíble, con una gran capacidad para aprender y un hombre muy inteligente», comentó a Mujerhoy en 2017. Otra de las palabras más recordadas que le dedicó públicamente fueron las que pronunció durante la gala de los Premios Goya 2022: «Mi amor, cuánto me alegro de crecer a tu lado. Te amo», expresó por aquel entonces. Sin embargo, en 2023, decidieron poner punto final a su discreto noviazgo por motivos aún desconocidos. Ahora, dos años después, Álex se ha visto obligado a tener que decir adiós para siempre a la reconocida actriz.