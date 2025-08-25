De su vocación temprana a su gran amor: la vida personal de Verónica Echegui

El mundo del cine está de luto. La actriz española Verónica Echegui ha fallecido a los 42 años en Madrid tras un tiempo luchando contra una enfermedad de la que no han trascendido detalles y que ella misma quiso mantener en privado. Su muerte el 24 de agosto ha supuesto un inesperado varapalo para sus seguidores y para toda la industria cinematográfica nacional, donde era uno de los rostros más conocidos.

Nacida en Madrid el 16 de junio de 1983, Verónica comenzó a destacar en la escena cinematográfica en 2006 gracias a la película Yo soy la Juani, dirigida por Bigas Luna, quien se quedó absolutamente conquistado cuando la vio aparecer con un chándal amarillo en el cásting.

A partir de ese momento se consolidó como una de las intérpretes más versátiles de su generación. Acumuló nominaciones a los Premios Goya, así como reconocimientos en festivales nacionales e internacionales. Tenía una gran capacidad para ponerse en la piel de personajes complejos.

Verónica Echegui con Álex García. (Foto: Gtres)

Echegui, una auténtica apasionada de su profesión, no destacó únicamente en el mundo del cine, sino que también trabajó en la pequeña pantalla en proyectos como Los pacientes del doctor García o Intimidad. Valiente y con una gran capacidad de adaptación, se atrevió con la dirección y como guionista con el corto Tótem loba, que fue premiado con el Goya en 2022. Activa en redes hasta hace pocas semanas, su último trabajo fue una serie para televisión estrenada recientemente con el título de A muerte.

Su único amor conocido

La actriz era descendiente del Premio Nobel de Literatura José Echegaray y del dramaturgo Miguel Echegaray, datos que reflejan una herencia artística y literaria muy marcada. Su nombre era Verónica Fernández de Echegaray, pero eligió Verónica Echegui como nombre artístico. De hecho, desde joven mostró su pasión por la interpretación, lo que la llevó a estudiar en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD)

A nivel personal, mantuvo una relación estable con el actor Álex García desde el año 2010. Ambos se conocieron durante el rodaje de Seis puntos sobre Emma y estuvieron viviendo juntos a las afueras de Madrid, en un entorno tranquilo y natural.

Aunque tanto Verónica Echegui como Álex García siempre fueron muy reservados con su vida privada, en ocasiones protagonizaron gestos públicos de cariño. Por ejemplo, en la entrega de los Premios Goya de 2022, Echegui le dedicó su galardón a Álex García.

A pesar de que durante muchos años formaron una de las parejas más sólidas del panorama nacional, también fueron foco de crisis y rumores. En 2016 se habló de una posible infidelidad de Álex con la actriz Manuela Vellés, pero Verónica lo desmintió públicamente. Tanto Echegui como García fueron vinculados con la Operación Jenner, una investigación sobre certificados falsos de vacunación COVID. Según las autoridades, ambos aparecían como presuntos clientes de una red que inscribía a personas como vacunadas de manera fraudulenta. Aunque no hubo consecuencias penales, la situación generó cierta polémica.

Una de sus últimas apariciones públicas juntos fue en abril de 2022 en el Festival Internacional de Series de Cannes, donde Álex García presentó la serie El inmortal. La pareja rompió en 2023 y su separación fue toda una sorpresa.