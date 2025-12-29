Así es Sol Daurella, la presidenta de Coca-Cola que ha enviudado tras la muerte de Carles Vilarrubí

Los problemas cardiacos que sufría Carles Vilarrubí han segado su vida a una edad muy temprana. El empresario ha fallecido el pasado domingo a los 71 años de edad y el mundo de los negocios lo ha despedido sumido en una profunda tristeza. Su partida deja viuda a su esposa, Sol Daurella, que ostenta el título de la mujer más rica de Cataluña. Su cargo como presidenta de la entidad Coca-Cola Europacific Partners la ha hecho encabezar la lista Forbes 2025, donde recogen que contaría con una fortuna estimada en 2.900 millones de euros.

Sin embargo, el alto poder adquisitivo no ha evitado que su relación sentimental con el que fuera presidente del F.C. Barcelona se truncara de forma prematura. Vilarrubí era un hombre muy conocido en la Generalidad y los motivos iban más allá de su desempeño laboral. Su carácter afable le hizo atesorar buenos amigos que le despedirán el próximo 30 de diciembre en un funeral que se celebrará en Barcelona. Si vamos más allá del terreno sentimental, su núcleo familiar estaba formado por sus tres vástagos. Los dos mayores, Eduard y Carota, fueron fruto de su anterior relación con Maria Rosa Jordà. Con la que fue su compañera hasta ahora, también tuvo descendencia común. Hablamos de una chica que recibió el mismo nombre que su progenitora, Sol —conocida en sus círculos más íntimos como Solete—.

Sol Daurella, vuida de Carles Vilarrubí. (Foto: Redes sociales)

La discreta vida de Sol Daurella Comadrán

La tristeza ha inundado la vida de Sol Daurella Comadrán, que se ha quedado viuda tras perder a su marido Carles Vilarrubí. Para hacer frente a este duro momento, todo apunta a que se refugiará en los negocios, que le han reportado muchas alegrías a lo largo de su trayectoria laboral y gracias a los cuales ha amasado una abultada fortuna. De la misma manera, su pilar fundamental continuará siendo su hija Sol, que ha perdido a su padre. A pesar de su riqueza, Daurella permanece alejada del foco mediático y parece que así seguirá siendo. De la misma manera, en silencio, también ha demostrado ser una persona muy comprometida con las causas sociales. Prueba de ello es que, el pasado año y cuando la DANA desoló la Comunidad Valenciana, no dudó en hacer una aportación que ayudara a paliar las consecuencias de las riadas.

Sus compromisos laborales

Su fortuna proviene, entre otras cosas, del alto cargo que ostenta en la Coca-Cola Europacific Partners. Además de esta ocupación, también capitanea, bajo el paraguas de Coberga, la entidad de inversión y promoción inmobiliaria sostenible Olive Partners, de la que es presidenta ejecutiva. Pero esto no es todo; siguiendo la línea de la discreción, también ocupa el puesto de consejera externa independiente del Banco Santander —financiera propiedad de Ana Botín—. Asimismo, es vicepresidenta del patronato de la Fundación de Investigación Oncológica FERO y miembro de la junta directiva del Instituto de la Empresa Familiar.

Un extenso currículum que comenzó tras finalizar la licenciatura de Ciencias Empresariales y completar su formación con un MBA por ESADE. En su background empresarial se acumulan otras ocupaciones de relevancia, entre las que destacan su período como miembro de la Junta Directiva del Círculo de Economía de Barcelona y su etapa como consejera del Banco Sabadell, de Ebro Foods, S.A. y de Acciona, S.A.