Tamara Gorro reaparece tras su baja médica y lanza un mensaje inquietante sobre su salud

Tamara Gorro atraviesa actualmente un momento delicado en lo que respecta a su salud. En los últimos días, la creadora de contenido ha decidido compartir con sus seguidores una actualización sobre su estado tras haber anunciado previamente que se tomaba un descanso por recomendación médica. Su mensaje ha generado preocupación entre sus fans, aunque también ha transmitido esperanza al asegurar que confía en que esta etapa difícil terminará pronto.

Hace aproximadamente una semana, Tamara Gorro sorprendía a sus más de dos millones de seguidores en Instagram al publicar un comunicado en el que explicaba que debía parar su actividad tanto profesional como en redes sociales. Según explicó, los médicos le habían aconsejado reposo absoluto después de insistir en que necesitaba detener su ritmo habitual de vida. La influencer aclaró que este descanso no solo debía ser físico, sino también mental, algo que implicaba alejarse temporalmente del universo digital en el que suele estar muy presente.

Tamara Gorro en Madrid. (Foto: Gtres)

En aquel mensaje, la televisiva quiso dirigirse directamente a sus seguidores, a quienes suele llamar su «familia virtual». Con total sinceridad, explicó que prefería contar la situación de forma natural antes que desaparecer sin dar explicaciones. Sin embargo, también dejó claro que no tenía intención de profundizar en los detalles de su diagnóstico, ya que se trata de un asunto muy personal. Aun así, quiso tranquilizar a quienes la siguen asegurando que espera recuperarse pronto y volver a su actividad habitual con la energía que la caracteriza.

Sea como fuere, lo cierto es que días después de anunciar su baja temporal, Tamara Gorro ha reaparecido en redes sociales con un vídeo en el que decidió actualizar su estado de salud. La colaboradora ha explicado que el simple hecho de tener ganas de grabar ese vídeo es una señal positiva, ya que indica que se encontraba algo mejor. Aun así, ha sido muy sincera al reconocer que el proceso que está atravesando no está siendo fácil. Tamara ha utilizado una metáfora muy particular para explicar su situación: afirma que «la ITV todavía no la ha pasado», refiriéndose a que todavía necesita hacer algunos ajustes antes de poder retomar su vida con normalidad. Según ha contado, los médicos le han insistido en que debe parar completamente durante un tiempo, tanto a nivel físico como mental, para poder recuperarse correctamente.

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Este consejo médico no ha sido fácil de asumir para ella. Tamara Gorro se ha caracterizado siempre por ser una persona muy activa, tanto en su trabajo como en su vida cotidiana y en su relación con las redes sociales. Precisamente por ese motivo, los especialistas consideran necesario que se aleje también del entorno digital, ya que incluso estando en reposo puede sentir la presión de mantenerse activa o responder a sus seguidores.

A pesar de las dificultades, la influencer ha querido aclarar que sus seguidores no tienen nada que ver con su decisión de apartarse temporalmente. Al contrario, asegura que siente un enorme cariño por ellos y que precisamente por ese vínculo ha querido compartir cómo se encuentra. Sin embargo, insiste en que prefiere mantener en privado los detalles concretos de lo que le ocurre. Asimismo, confiesa que está deseando que todo este proceso llegue a su fin. «No estoy viviendo un proceso agradable», reconoce con total honestidad. Aun así, ha querido transmitir un mensaje optimista, asegurando que está convencida de que esta situación terminará y que pronto podrá retomar su vida con normalidad.

Tamara Gorro, Cayetano Rivera y Lucía Rivera. (Foto: Gtres)

Este bache de salud llega en un momento en el que su vida personal parece atravesar una etapa especialmente ilusionante. Desde hace algunos meses, Tamara Gorro mantiene una relación sentimental con el torero Cayetano Rivera, un romance que salió a la luz a principios de 2026 y que desde entonces ha acaparado numerosos titulares en la prensa del corazón. La pareja ha optado por vivir su relación con naturalidad, sin esconderse y compartiendo algunos momentos juntos públicamente. Según ha trascendido, la relación entre ambos avanza de forma positiva y estable. De hecho, Tamara ya ha tenido ocasión de conocer a Lucía Rivera, la hija mayor del torero, lo que demuestra el buen momento que vive la pareja a nivel sentimental.