La nueva escapada romántica de Tamara Gorro y Cayetano Rivera: "Paz y tranquilidad"

Tamara Gorro y Cayetano Rivera han iniciado una relación sentimental y no son pocos los que están pendientes de ellos. Quieren actuar con normalidad, pero es lógico que en los primeros meses haya cierta expectación. No obstante, la influencer y el torero continúan con sus planes y han disfrutado de una escapada romántica a un entorno rural. Tamara ha evitado mostrar a su novio, pero él ha publicado unas imágenes que han confirmado que han estado juntos.

Gorro saltó a la fama gracias a su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa, pero poco a poco se ha convertido en una de las influencers más mediáticas de nuestro país. Se refiere a sus seguidores como «familia virtual» y comparte muchas cosas con ellos. Les ha pedido comprensión, pues no se siente cómoda hablando de Cayetano Rivera, pero sí ha publicado algunos detalles de su último viaje. Eso sí, protegiendo la identidad de su acompañante.

Montaje de fotos de Tamara Gorro y Cayetano Rivera. (Foto: Instagram)

«Sábado: Paz y naturaleza» o «Sofá, chimenea, tranquilidad, con vistas a la naturaleza. Ay, qué maravilla, por Dios. Desconectar para conectar. He estado en un sitio espectacular, de relax, eso sí» han sido algunos de los mensajes que ha publicado Tamara Gorro durante el fin de semana. La creadora de contenido está ilusionada y feliz, no sólo por su relación con Cayetano, sino porque atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida.

Tamara tuvo que enfrentarse a una mala época. De hecho, pidió ayuda profesional y no le tembló el pulso a la hora de compartir con sus seguidores los problemas que tenía. Hace un tiempo, cuando se separó de Ezequiel Garay, su ex marido y padre de sus hijos, también tocó fondo, pero todo esto forma parte del pasado y ya se encuentra en plena forma.

Una escapada a Soria

Tan cercana como siempre, Tamar Gorro ha terminado desvelando donde ha estado el fin de semana: en Soria, concretamente en un hotel llamado Noctis. Ha recalado que daba el nombre del establecimiento porque ha quedado encantada, pero «ni es colaboración, ni es publicidad, ni me han pagado». No obstante, recalca que su «filosofía» le obliga a ser agradecida con todo el que le trata bien.

Tamara Gorro en su escapada a Soria. (Foto: Instagram)

La empresaria ha agradecido pasar unos días «en plena naturaleza» y ha animado a sus fans a visitar la web de Noctis porque, según su punto de vista, es un sitio estupendo.

Una relación muy mediática

Desde que Tamara Gorro se separó de Ezequiel Garay, no se le ha conocido ninguna pareja formal. Estamos hablando de una de las mujeres más conocidas de la crónica social, así que es normal que haya habido rumores, pero ninguno en firme. Por eso sorprendió tanto cuando se conoció su historia con Cayetano Rivera. El torero, siempre prudente con su vida privada, sigue guardando silencio, pero en la medida de lo posible actúa con naturalidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

Hace unos días, en LOOK contamos que Cayetano y Tamara habían comido con Lucía Rivera, la hija del diestro. Los tres disfrutaron de una jornada agradable y fueron descubiertos por las cámaras. Al darse cuenta de la presencia de los medios, Gorro dio un paso adelante y atendió a los medios, pero pidió que les dejasen disfrutar del día sin presión.