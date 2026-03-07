Tamara Gorro, en cifras: así es el patrimonio de la actual novia de Cayetano Rivera

Tamara Gorro se ha convertido en una de las mujeres del momento. Su relación con Cayetano Rivera le ha situado en el centro del foco mediático y cada vez son más los que están pendientes de ella. Siempre ha sido un rostro que ha generado interés, de hecho, su cuenta de Instagram suma dos millones de seguidores. Es una cifra que confirma su éxito fuera de la pequeña pantalla y la posiciona como una influencer de primer nivel. Pero, ¿cuál es el patrimonio de Tamara y de dónde vienen sus ingresos?

Tamara Gorro es colaboradora de televisión y trabaja en el programa que presenta Sonsoles Ónega, Y ahora Sonsoles. Sin embargo, cuando se apagan las cámaras empieza lo mejor. Es ahí cuando la tertuliana puede ejercer de empresaria, faceta que lleva muchos años poniendo en práctica.

Tamara Gorro en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Antena 3)

Durante su etapa con Ezequiel Garay, padre de sus dos hijos, fundó varias sociedades y algunas fueron realmente atractivas. Juntos abrieron un local de restauración en Móstoles e incluso una tienda de ropa. Una de las sociedades más importantes que crearon juntos fue Onírico Play S.L., constituida en 2011. Este proyecto surgió con un claro objetivo: organizar eventos y gestionar distintas actividades de ocio, algo que a Tamara siempre se le ha dado muy bien.

Onírico Play S.L. creció tanto que, con el paso del tiempo, amplió su catálogo y comenzó a encargarse del restaurante de Tamara y Ezequiel. Según los datos a los que hemos tenido acceso, en 2018 la sociedad facturó casi 400.000 euros, pero ese mismo año registró pérdidas. Quizá, porque el proyecto todavía era muy joven y necesitaba más rodaje e inversión.

La separación de sus empresas

Onírico Play S.L. no es la única empresa que crearon Tamara Gorro y Ezequiel Garay. El ex matrimonio abrió una sociedad llamada Real Estate Gargor cuya misión era realizar operaciones inmobiliarias importantes. El reto era trabajar en la Comunidad Valenciana, pero gracias a su esfuerzo y dedicación pudieron cerrar acuerdos en otros puntos. La cuestión es que, después de la ruptura, los empresarios tuvieron que reorganizar el esquema de sus negocios.

Tamara Gorro y Ezequiel Garay posando. (Foto: Gtres)

Tamara y su ex marido se repartieron las empresas y llegaron a un acuerdo bastante pronto porque entre ellos nunca ha habido mala relación. Cuando este tema estuvo zanjado, Gorro inició su propio y se centró en Shanmi Media S.L, una empresa dedicada al marketing digital. Es una sociedad importante para la colaboradora porque, a través de la misma, canaliza su actividad profesional en los medios de comunicación.

Tamara Gorro no está sola en Shanmi Media, sino que cuenta con el apoyo de un socio llamado José Trabado. Juntos han cerrado acuerdos importantes y han logrado trabajar con marcas tan destacadas como Repsol o BMW. Además, esta agencia también ofrece sus servicios a otras entidades que busquen tener una mayor visibilidad. Tanto Tamara como José son grandes profesionales y juntos han sido capaces de cosechar grandes éxitos.