Raquel Mosquera viaja por primera vez a París para visitar a su marido en la cárcel

Hace unos meses salió a la luz una información que situó a Raquel Mosquera en el centro de la polémica. En Telecinco anunciaron que Isi, el marido de la peluquera, había sido detenido. En un primer momento no dieron demasiadas explicaciones, pero después contaron que estaba cumpliendo condena en una cárcel de Francia. La viuda de Pedro Carrasco aseguró que no tenía todos los detalles de lo que había pasado, por eso no podía dar su versión, pero prometió que cuando supiese la verdad iba a romper su silencio.

«Os dije que cuando supiese algo de mi marido vendría y os lo contaría. Y, así es, aquí estoy y con todo el dolor de mi corazón tengo que decir que mi marido Isi fue detenido por tema relacionado con las sustancias», contó en el plató de ¡De Viernes! Ahora ha recurrido al mismo programa para narrar cómo ha sido su primera visita a la prisión donde se encuentra su querido Isi.

Raquel Mosquera e Isi durante un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El espacio presentado por Santiago Acosta y Beatriz Archidona le ha dado la mano a Raquel Mosquera para dar este paso tan complicado. La ex concursante de Supervivientes ha hecho las maletas, ha cogido fuerza y ha puesto rumbo a la Ciudad de la Luz para reencontrarse con su marido. Antes de este viaje ha dejado claro que sigue confiando en él y está convencida de que hay una explicación que justifica todo lo que ha sucedido.

Las explicaciones de Raquel Mosquera

Raquel Mosquera ha sido clara y ha desvelado el motivo por el que Isi se encuentra preso en Francia. «Lo que ha pasado es que ha sido la típica persona mula. Ha podido correr el riesgo, que por eso si he llorado y sufrido, y todavía cada vez que lo pienso, porque ha podido abrirse cualquier cosa y jugarse la vida, y eso es bastante serio», declaró en ¡De Viernes! hace unas semanas.

Mosquera siempre ha mantenido una relación estupenda con la prensa, así que no es de extrañar que esté hablando de este tema con tanta naturalidad. Ha recalcado que no tiene nada que ocultar, por eso no le importa responder a las preguntas de los colaboradores de ¡De Viernes!.

Raquel Mosquera en ¡De Viernes!. (Foto: Telecinco)

El programa de Telecinco ha aclarado muchas dudas y Raquel por fin ha podido hablar con sinceridad con Isi. Antes de ir a París admitió que quería tener una conversación con él, pues está convencida de que hay algo detrás. «Estoy casi segura y quiero pensar, y cuando yo vaya él me lo va a decir, que ha sido un chantaje, una extorsión o algo puntual, que le haya faltado dinero para pagar algo y le hayan comentado de hacer eso para pasar el bache», declaró en el espacio capitaneado por Santiago Acosta y Beatriz Archidona.

De momento, Mosquera confía en Isi y, según dice, tiene razones para defender su inocencia. «Creo que no y quiero pensar que no es así. Mi cabeza y mi corazón me dice que no, porque si mi marido se dedicase a eso, yo no tendría que trabajar tanto como trabajo», respondió cuando le preguntaron si creía que su esposo era culpable.