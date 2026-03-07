Los mejores looks de la historia del Festival de Málaga: de Belén Rueda a Blanca Suárez

Ya está aquí uno de los eventos más esperados del año. Acabamos de vivir una noche de los Goya que ha estado cargada de controversia y ahora tenemos por delante otro acontecimiento especial: el Festival de Málaga. Los actores del momento se darán cita en esta fiesta que tiene como objetivo rendir homenaje a la industria cinematográfica de nuestro país.

El Festival de Málaga ha empezado el 6 de marzo y se extenderá hasta el proximo día 15. Se celebrará en el Teatro Cervantes y está previsto que por allí desfilen las estrellas más destacadas del sector. Echando la vista atrás, en LOOK hemos comprobado que uno de los posados más comentados fue el de Belén Rueda, quien conquistó a todos con un vestido rosa que dio mucho de qué hablar. Pero, ¿cuáles han sido los estilismos más trascendentes y por qué?

De Belén Rueda a Blanca Suárez

El posado de Belén Rueda. (Foto: Gtres)

Belén Rueda es una estrella. Se ha posicionado como una dama de la interpretación y su presencia siempre está muy cotizada. A lo largo de su carrera ha protagonizado series de televisión, películas de humor, comedias y proyectos de terror. Es decir, su talento es muy versátil y no conoce fronteras. Lo mejor es que adapta sus looks al momento en el que se encuentra, de ahí que su paso la alfombra roja del Festival de Málaga fuese un auténtico éxito.

Belén Rueda posó con un vestido rosa con motivos florales en 3D y espalda abierta. Sin duda, una apuesta acertada que todavía está en la memoria de sus fans.

El posado de Blanca Suárez. (Foto: Gtres)

Otra de las protagonistas de este certamen es Blanca Suárez y su último posado. En 2025, la actriz se presentó en el festival para dar publicidad a La huella del mal, una película que le permitió demostrar todo su talento y logró emocionar a mucha gente. Eligió un vestido negro con un escote cruzado de la firma Roland Mouret y lo acompañó con unos tacones con plataforma que le daban un toque especial.

El posado de Paz Vega. (Foto: Gtres)

En la edición de 2016 del Festival de Málaga, Paz Vega apostó por un estilismo que se convirtió en uno de los más elegantes y recordados de la alfombra roja. La actriz apareció con un diseño minimalista firmado por Antonio García, demostrando que la sencillez también puede ser sinónimo de sofisticación. Su elección destacó precisamente por alejarse de los excesos y centrarse en líneas limpias y una estética atemporal.

El vestido, completamente blanco, tenía tirantes finos y un escote redondo muy discreto que aportaba equilibrio al conjunto. El cuerpo del diseño era holgado y caía con naturalidad, mientras que la falda de vuelo plisada añadía movimiento y ligereza. Con este estilismo, la actriz dejó claro que, en muchas ocasiones, cuanto menos artificios se utilizan, mayor es la elegancia que se consigue.

El look de Hiba Abouk

el posado de Hiba Abouk. (Foto: Gtres)

Hace dos años, En el Festival de Málaga de 2024, Hiba Abouk acaparó todas las miradas durante la presentación de la serie Eva & Nicole con un estilismo atrevido y muy sofisticado. La actriz eligió un vestido negro de Saint Laurent con capucha incorporada y un llamativo cut out en la zona del vientre, un diseño transgresor que destacaba por su aire moderno y elegante.

Para completar el estilismo, lo combinó con joyas de brillantes de Bvlgari, aportando un toque de brillo que elevó todavía más su presencia en la alfombra roja.

El posado de Amaia Salamanca

El posado de Amaia Salamanca. (Foto: Gtres)

En el Festival de Málaga de 2019, Amalia Salamanca demostró por qué es una de las invitadas más esperadas de la alfombra roja. La actriz sorprendió con un llamativo diseño de Fernando Claro Couture formado por un body blanco de hombros estructurados con capa y una falda envolvente efecto malla adornada con detalles joya, un conjunto que combinaba elegancia y atrevimiento.

Su posado fue uno de los más comentados de la noche, ya que supo lucir el diseño con seguridad y actitud, destacando cada detalle del estilismo mientras acaparaba la atención de los fotógrafos. Para completar el look, añadió clutch y sandalias de Jimmy Choo y joyas de Rabat, logrando un resultado sofisticado y muy brillante.