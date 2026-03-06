La sonada reconciliación de Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, ha puesto en primera línea a Isa Pantoja, que se ha sorprendido al conocer el acercamiento entre su hermano y la artista, con los que no mantiene ningún tipo de relación desde hace años. A finales del 2020, el DJ dio por finalizada el vínculo con su progenitora. ¿El motivo? El ex de Irene Rosales descubrió que en Cantora, la finca familiar, se encontraban los objetos supuestamente robados de la herencia de Paquirri y que correspondían a sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera. Se abrió entonces un cisma familiar sin precedentes y que copó numerosas horas en televisión, al igual que ha sido esta nueva oportunidad entre madre e hijo.

Isa Pantoja reacciona a la reconciliación de su madre y su hermano

El pasado jueves, Kiko Rivera sorprendía al compartir en sus redes sociales una tierna imagen con su madre con la canción Mi pequeño del alma -la canción que la tonadillera le dedicó a su primogénito- junto a un emoticono de un corazón. Una fotografía de hace años que se viralizó a los pocos minutos de publicarla ya que hizo saltar todas las alarmas sobre un acercamiento.

Storie de Instagram de Kiko Rivera. (Foto: RRSS)

Unos rumores que se confirmaron por parte de la periodista Almudena del Pozo, que desveló en el tiempo justo que la reconciliación entre madre e hijo era una realidad. «Almudena ha sabido que Kiko e Isabel han hablado. Se ha reconciliado con su madre, que han hablado por teléfono durante mucho tiempo. Rivera tilda esa conversación de muy emotiva, en algunas partes al borde de las lágrimas. Él dice sin tapujos que se ha reconciliado con su madre», dijo Alexia Rivas.

Por su parte, Antonio Rossi contó que «reconciliación de momento, no, porque no se han visto», pero sí que habían hablado. El colaborador televisivo apuntó que fue Pantoja la que descolgó el teléfono para llamar a Rivera por un motivo, «muy concreto y de suficiente peso» que cambia muchas cosas.

Isabel Pantoja con sus hijos. (Foto: Gtres)

Fue entonces cuando el programa vespertino de Joaquín Prat en Telecinco decidió llamar a Isa Pantoja para saber si era conocedora de este acercamiento entre su hermano y su madre. Una noticia que, por su reacción, le pilló de sorpresa: «¿Cómo? ¿Quién? No sé… ¿Pero es verdad? No sé. No sé nada. Me ha dejado un poquito en shock, lo siento. Estoy un poco así… Lo voy a mirar y todo».

Además, y por si fuera poco, esta información llega solo horas antes de que Irene Rosales, ex de Kiko Rivera, conceda una entrevista en ¡De Viernes! para contar cómo fue su matrimonio con el DJ y todas las deslealtades que vivió durante su matrimonio.