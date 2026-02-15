Irene Rosales y su novio coinciden con Kiko Rivera y su nueva pareja en San Valentín

Irene Rosales y Kiko Rivera se han enfrentado a su primer San Valentín por separado. La ex pareja puso punto y final a la relación que mantenían, pero están intentando mantener la cordialidad por el bien de las dos hijas que tienen en común. Ya ha pasado un tiempo desde que anunciaron el final de su matrimonio y tanto uno como otro ha encontrado el amor. Irene está saliendo con un empresario llamado Guillermo y Kiko con una bailarina que responde al nombre de Lola.

El hijo de Isabel Pantoja está tan ilusionado con su nueva pareja que le ha escrito una canción y esto ha hecho que sus fans generen una gran polémica. Los seguidores de Kiko han usado el mítico tema con el que Shakira explicó su ruptura con Piqué y han comparado a Irene con un Twingo, igual que hizo la cantante colombiana con Clara Chía. Rosales, al comprobar este revuelo, le ha quitado importancia asegurando que Guillermo «está muy contento» con ella.

Irene Rosales y Guillermo tras el encuentro con Kiko Rivera. (Foto: Gtres)

El público también ha tomado partido y un seguidor se ha puesto en contacto con Kiko para decirle: «Si es verdad que has dicho a Irene que es un Twingo y Lola un Ferrari te estás jugando los seguidores, no desprestigiar al que has tenido a tu lado mucho tiempo y la que es madre de lo que se supone que quieres tanto, ojalá te dure Lola mucho, que sé que no será así».

Después de este episodio tan tenso, la ex pareja, con sus respectivos nuevos amores, han coincidido en San Valentín. Las imágenes, firmadas por la agencia Gtres, confirman que se han encontrado en una cafetería de Sevilla. Han intentado pasar inadvertidos, pero los reporteros han captado el momento y han intentado hablar con ellos, aunque no quieren hacer declaraciones.

Irene Rosales y Guillermo tras el encuentro con Kiko Rivera. (Foto: Gtres)

Irene Rosales no viene de una familia popular, pero lleva muchos años conviviendo con la fama y sabe perfectamente que las polémicas sólo se acaban de una forma: con el silencio. De esta forma, la influencer no ha querido comentar nada sobre el conflicto abierto que mantiene con su ex. Eso sí, tampoco ha tratado mal a la prensa que le estaba esperando, simplemente ha decidido mantenerse al margen.

El San Valentín de Kiko e Irene

Mientras Irene y Guillermo dejaban atrás la cafetería donde se encontraba Kiko Rivera, el DJ ha decidido pasar este día tan especial junto a sus hijas. También estaba Lola y las imágenes demuestran que la bailarina está perfectamente integrada en su familia política. No es la primera vez que coincide con las pequeñas y esto demuestra que su relación con Kiko va en serio, a pesar de las dudas que hubo en un primer momento.

Kiko Rivera con sus hijas y su novia. (Foto: Gtres)

Rivera empezó a salir con Lola poco después de descubrir que Irene Rosales estaba enamorada de Guillermo, por eso algunos creyeron que estaba actuando por despecho. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que sus sentimientos, de momento, son sinceros.

Irene Rosales también ha apostado fuerte por el noviazgo que mantiene con Guillermo y poco a poco se va sintiendo cómoda con la situación, así que ya ha compartido algunos detalles a través de Instagram. Por ejemplo, hace unas horas ha mandado un mensaje que demuestra cuál es una de las bases de su relación: la atención. Por eso, ha publicado una foto que dice: «Que te cuiden. Eso sí que es un regalo». ¿Qué pensará Kiko Rivera de esto? ¿Está insinuando Irene que su ex no la cuidaba?