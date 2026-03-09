Ana Boyer y Fernando Verdasco evacúan Doha: tranquilidad en casa de Isabel Preysler

La creciente tensión en Oriente Medio ha llevado a Ana Boyer y Fernando Verdasco a tomar una decisión drástica: abandonar Doha y regresar a España con sus tres hijos. Desde 2016, la pareja y su familia reside en la capital de Catar, donde llevan una vida tranquila en un apartamento en la exclusiva zona de La Perla, disfrutando de vistas al mar y de un entorno seguro para sus pequeños. Sin embargo, los recientes ataques y represalias en la región, sumados al cierre parcial o total del espacio aéreo en el Golfo tras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, han obligado a la familia a reorganizar su vida y volver a Madrid de manera urgente.

Ana Boyer, hija de Isabel Preysler y del recordado Miguel Boyer, se encuentra actualmente embarazada de su cuarta hija, prevista para mayo, y la prioridad de la pareja era garantizar la seguridad y el bienestar de toda la familia. Con Miguel, de 6 años, Mateo, de 5, y Martín, que cumplirá 2 años en abril, la familia ha dejado Doha temporalmente hasta que la situación en Catar se estabilice. Los más pequeños continuarán sus estudios a través de la modalidad online, asegurando la continuidad de su educación hasta poder regresar a su colegio británico en la capital catarí.

Fernando Verdasco y Ana Boyer en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

A pesar de la urgencia de la evacuación, Ana y Fernando han tratado de transmitir tranquilidad a sus seguidores en redes sociales. Días antes de abandonar Catar, Ana agradeció los mensajes de apoyo y cariño con palabras de esperanza: «Muchas gracias por todos vuestros mensajes. Estamos bien y con la esperanza de que esto termine pronto». Por su parte, Fernando Verdasco compartió un vídeo en el que expresaba su agradecimiento al emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, por la atención recibida durante este complicado momento. No obstante, la prolongación del conflicto y la incertidumbre sobre la seguridad en la región han hecho inevitable su regreso a España.

El regreso de la pareja a Madrid ha sido recibido con gran alegría por Isabel Preysler, quien les acoge en su residencia de Puerta de Hierro. La futura llegada de su nieta llena de ilusión a la familia, especialmente a los tres niños, que esperan con entusiasmo la llegada de su hermana. Este embarazo es especialmente significativo, ya que Ana y Fernando habían sido padres de tres varones y ahora esperan completar su familia con una niña, cumpliendo así uno de sus sueños familiares. Casados desde hace ocho años en la paradisíaca isla de Mustique, la pareja siempre soñó con formar una familia numerosa, y esta nueva etapa promete fortalecer sus lazos familiares.

A pesar de la tensión que se vive en Doha, hasta hace poco la vida cotidiana en la capital catarí transcurría con relativa normalidad, aunque siempre bajo la sombra de la incertidumbre. La familia había establecido un estilo de vida cómodo y seguro, disfrutando de parques, actividades para los niños y un entorno protegido. Ana, incluso en estado avanzado de gestación, compartió recientemente una imagen en redes sociales luciendo su tripa, demostrando que mantiene parte de su rutina y su serenidad a pesar de las circunstancias.

En este contexto, la decisión de Ana Boyer y Fernando Verdasco refleja la prioridad que ambos conceden a la seguridad y la estabilidad de su familia frente a cualquier otra consideración. La vuelta a España no solo garantiza un entorno seguro para el embarazo de Ana y el cuidado de sus hijos, sino que también les permite mantenerse cerca de su familia extensa y de su hogar en Madrid, donde podrán vivir con tranquilidad los próximos meses hasta que las condiciones en Doha mejoren. El regreso a España también permite a la pareja organizarse para el futuro cercano, asegurando que los niños no pierdan continuidad educativa y que la llegada de la pequeña se viva con serenidad y alegría.