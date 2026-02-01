Nos colamos en la casa que Ana Boyer y Fernando Verdasco tiene en Doha

Ana Boyer y Fernando Verdasco han formado un bonito hogar en Doha (Catar). Esta ciudad se ha convertido en un refugio perfecto para el matrimonio, que por cierto está esperando su cuarto hijo. Cuando anunciaron la noticia aseguraron que estaban «muy felices» porque querían ampliar la familia, así que han cumplido su sueño y ahora sólo les queda una cosa: saborear el momento. Nosotros sabemos cómo es su pequeño paraíso y por qué, de momento, no quieren vivir en España.

Es habitual que veamos a Ana Boyer por nuestro país, pues viene a visitar a su madre e incluso a trabajar en determinados proyectos. Por ejemplo, hace relativamente poco la pudimos ver en Bake Off, un concurso culinario de TVE que está a punto de estrenar su segunda edición. En este espacio, la hermana de Tamara Falcó desveló el motivo por el que le encanta vivir en Catar: «La vida allí es muy tranquila y segura».

El refugio de Ana Boyer

Ana Boyer en su casa de Doha. (Foto: Instagram)

Ana Boyer nació siendo una estrella. Su madre es uno de los rostros más icónicos de la crónica social, una dama que siempre ha acaparado la atención de los mejores medios. De esta forma, Ana está acostumbrada a tener repercusión pública, por eso valora tanto la tranquilidad que le aporta Doha. Según ha contado ella misma, vive en una casa con vistas que le hace olvidarse de todos sus problemas.

«Nos conquistó sus vistas al mar. Nos da muchísima paz despertarnos y ver eso por las mañanas», explicó la socialité cuando le preguntaron por este tema. Es cierto que tiene que pagar un precio elevado: estar alejada de sus familiares y amigos. Sin embargo, ha formado un nuevo círculo en Catar que le ayuda a sentirse menos sola y también cuenta con el apoyo de su marido, Fernando Verdasco.

Una decoración muy cuidada

Ana Boyer en su despacho. (Foto: Instagram)

Ana Boyer ha apostado por el minimalismo, por ejemplo, su dormitorio está presidido por una gran cama, acompañada de un cabecero, y justo encima hay unos retratos familiares que dan un toque bastante acogedor a la sala. Es decir, no ha elegido muebles extravagantes ni ninguna tendencia que esté de moda, sin que se ha decantado por una línea sencilla que puede modificar con facilidad. Es decir, si algún día se cansa, puede cambiar los cojines y las fotos y tendrá un espacio distinto.

En su despacho sucede algo parecido. La hija de Miguel Boyer ha puesto una mesa de escritorio, una silla cómoda y unos cuadros. Poco más. Lo único que busca es un lugar tranquilo que invite a la concentración, así que no ha invertido en complementos ostentosos. De esta forma, podemos decir que ha seguido las grandes lecciones de su madre, la reina de corazones, quien siempre apostó por «el menos es más».

Una terraza espectacular

Ana Boyer en la terraza de su casa. (Foto: Instagram)

Ana Boyer, su marido y los pequeños de la casa pueden disfrutar del buen clima de Doha gracias a la espectacular terraza que hay en su casa. Este espacio cuenta con una gran amplitud y, como hemos indicado al principio de estas líneas, unas vistas absolutamente privilegiadas. Además, la barandilla es de cristal, lo que hace que todo sea todavía más increíble.

En definitiva, Ana ha encontrado lejos de España un rincón perfecto para criar a sus hijos sin renunciar a los proyectos profesionales de la familia.