Ana Boyer, muy emocionada, desvela el sexo del bebé que está esperando

Ana Boyer y Fernando Verdasco atraviesan una de las etapas más estables y felices de su vida. Tras la llegada de Martín, Miguel y Mateo, la pareja ha desvelado, a golpe de exclusiva en su revista de cabecera, que su familia está a punto de aumentar con «un bebé totalmente buscado». La socialité está embarazada de nuevo y, aunque en el reportaje que hicieron en su residencia de Doha, en Qatar —donde viven desde 2016— no desvelaron el sexo del retoño, han decidido hacerlo a través de las redes sociales. Apenas unos días después del lanzamiento de la entrevista, el ex tenista y la empresaria han colgado en las redes sociales una publicación conjunta en la que disipan todas las dudas. «La nueva incorporación a la familia, si todo va bien… será niña», han escrito emocionados. Unas palabras que han acompañado varios emojis que simbolizan amor a raudales.

Con esta confirmación tan especial, se han cumplido los deseos del clan Verdasco-Boyer, y es que en la charla que ambos tuvieron con la revista del saludo, reconocían sus preferencias. «Obviamente, nos haría mucha ilusión que fuese una niña», unas palabras con mucho sentido ya que tienen tres hijos varones y, tal y como han indicado, les gustaría experimentar la paternidad con una chica. Aunque lo único que realmente desean es que goce de una buena salud.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana Boyer Preysler (@anaboyer)

Junto al mensaje que han querido gritar entre sus miles de seguidores, han compartido un carrusel de fotografías en las que el matrimonio posa en perfecta sintonía. Como escenario, han elegido varios espacios del Katara Cultural Village, una asociación cultural perteneciente a la ciudad de Doha en la que los asistentes pueden disfrutar de galerías de arte, talleres, espacios de exposiciones y salas de espectáculos, entre otras cosas.

Ana Boyer y Fernando Verdasco en un photocall. (Foto: Gtres)

Las reacciones a la noticia de Ana y Fernando

Como no podía ser de otra manera, el post en redes sociales no tardó en llenarse de comentarios que celebraban el feliz anuncio. «Oh, me alegro mucho», ha escrito Alba Silva, la mujer del portero del Al-Gharafa S. C. de Qatar, Sergio Rico, que también reside en Doha con su familia. «¡Enhorabuena, familia!, ¡una niña!, ¡cuánto me alegro!», ha deslizado la presentadora de televisión Adriana Abenia. La periodista Amalia Enríquez ha indicado: «¡Qué alegría, enhorabuena!». Alejandra Domínguez Gila también quiso aportar su euforia a la publicación y lo ha hecho con un claro y directo «Oleeee» y diversos símbolos rosas.

Ana Boyer y Fernando Verdasco en un evento. (Foto: Gtres)

«Ay, la princesa de la casa», «qué alegría», «qué bien que llegue la hermanita», «te deseo un feliz embarazo» o «el mundo rosa ya será parte de tu día a día» han sido otros de los comentarios que han recibido de internautas desconocidos. Sin embargo, los hay que en vez de mensajes han optado por alegrarse a través de emoticonos. Este ha sido el caso de Cari Lapique —que ha aportado varios ‘fueguitos’—, la influencer Marta Carriedo —que ha optado por un corazón rosa y manos aplaudiendo— o la jugadora de pádel profesional, Martita Ortega, que ha elegido caras con corazones en los ojos.