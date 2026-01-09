PRIMICIA | Repatriación a Niza y sin velatorio en Madrid: los detalles de la despedida a Philippe Junot

Philippe Junot (85) ha fallecido en Madrid este jueves, 8 de enero. Era precisamente en esta ciudad donde solía pasar gran parte de su tiempo junto a su hija Isabelle y la familia que ésta había formado junto a Álvaro Falcó. De hecho, ha sido ella la que ha sacado a la luz la muerte de su padre a través de un triste comunicado. Sin embargo, el destino final del financiero (conocido por ser uno de los playboys más famosos de Europa en los años 90), no será la capital de nuestro país, sino Niza, una ciudad del sureste de su Francia natal.

Mientras que la familia consigue arreglar los papeles que son necesarios para su repatriación, LOOK ha podido conocer que el cuerpo de Junot descansa en el municipio de Parla y que, por ahora, sus seres queridos no tienen pensado realizar un velatorio con sus restos mortales en la capital de nuestro país.

Philippe Junot se hizo popular a raíz de su matrimonio con Carolina de Mónaco. Fue una historia de idas y venidas que finalmente terminó en divorcio, algo que situó al financiero en el centro del huracán mediático internacional. Después de esta convulsa etapa, el francés fue relacionado con otras conocidas mujeres como Marta Chávarri o Nina Wendelboe-Larsen. Sin embargo, en los últimos años, su vida personal prefirió vivirla en un discreto segundo plano. Tanto es así, que sus apariciones públicas eran puntuales y con motivo de diferentes eventos familiares.

En esta desaparición pública, Philippe vivía entre España y Francia. Por un lado, había meses en los que se asentaba en Cannes, la ciudad vinculada a su familia paterna, donde residía en un apartamento con vistas al mar y disfrutaba de una vida tranquila.

