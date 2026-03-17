La crítica de Santiago Segura a los políticos españoles: "Que polaricen menos y busquen soluciones"

Santiago Segura se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su carrera profesional. Y es que de la mano de Torrente, presidente, su último largometraje, ha conseguido hacer historia en el cine de nuestro país, consolidándose como la película española más taquillera de los últimos 15 años. La premier de la film tuvo lugar el pasado lunes 16 de marzo en Madrid, donde se dio cita una amplia lista de celebridades de distintos ámbitos. Como no podía ser de otra manera, el actor, como director y protagonista de la trama, también estuvo presente y, más allá de mostrarse visiblemente emocionado y agradecido por el cariño y la acogida del público, también quiso aprovechar la oportunidad de pronunciarse sobre la convulsa etapa política que atraviesa nuestro país.

«Echo de menos que los políticos piensen más en el votante. Deberían no polarizar tanto y no pensar en cabrearnos, sino en complacernos, en no dividirnos y en buscar soluciones», comenzaba a decir. Añadía que sobre todo deberían buscar soluciones, ya que, bajo su punto de vista, lo único que hacen es echarse en cara cosas de sus vidas personales «que a nadie le interesan». «El país tiene problemas y hemos contratado a esta gente no para que se peleen y digan: ‘Usted se subió a un barco con un narco’, y el otro le responda: ‘Y su hermano robó no sé qué’. Y claro, ¿a mí qué me interesa eso? Porque no hablan de las pensiones que son difíciles de poder pagar, a ver cómo lo podemos hacer, proponer cosas…», explicaba.

Santiago Segura en la premier de ‘Torrente, presidente’. (Foto: Gtres)

Continuaba señalando que no entendía por qué no eran capaces de juntarse y, entre todos, «hacer algo mejor». «Yo, de verdad, que estoy harto de ver la división. Parece que nos odiamos con este rollo guerracivilista. Jordi Évole hizo hace mucho, en Salvados por la campaña, un discurso que lo leyó en un meeting de izquierdas y luego en uno de derechas, y lo sacaron a hombros de los dos sitios. ¿Qué os parece eso? La gente realmente no es tan diferente. Nos quieren hacer pensar que no somos iguales, pero sí lo somos. Queremos que la familia esté bien, tener trabajo…», sentenciaba.

Por otro lado, haciendo un breve análisis sobre España, Segura considera que nuestro país siempre ha sido «muy socialista», ya que todo el mundo siempre se ha mostrado muy orgulloso de la salud y sanidad pública. Una opinión con la que volvía a hacer hincapié en que, en el fondo, todos buscábamos lo mismo. «No he visto a nadie renegar de la seguridad social», concluía.

¿Cuál es la calve del éxito de ‘Torrente’?

Volviendo al exitoso estreno de Torrente, presidente, Santiago Segura señalaba que él siempre esperaba «un fracaso estrepitoso para luego animarse», pero que tras ver los datos obtenidos en tan solo un fin de semana, «estaba de subidón». Y es que ha logrado 300.000 espectadores en el día del estreno y 2,4 millones de euros de recaudación. Unos datos con los que, sin duda, ha hecho historia. Es por ello por lo que muchos se han cuestionado cuál es el éxito de esta saga que lleva más de tres décadas arrasando, algo que el actor no ha tenido problema en exponer.

Santiago Segura en la premier de ‘Torrente, presidente’. (Foto: Gtres)

«Yo creo que el éxito es saber que te sientas en la sala del cine y te ríes […] Cuando llevas 30 años haciendo una saga, te gusta que la última sea de las mejores. Es un buen punto final a algo que me ha funcionado tan bien durante tanto tiempo», comentaba.