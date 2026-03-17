Intensa jornada para los Reyes. Don Felipe y doña Letizia han arrancado la mañana con una audiencia en el Palacio de la Zarzuela antes de trasladarse a Jaén, donde hay previstos varios compromisos. La visita a Jaén se iba a llevar a cabo el pasado año, en el marco de los actos del 1200 aniversario de la capitalidad. Sin embargo, debido al apagón que afectó a todo el país, tuvo que ser aplazada.

A primera hora de la mañana, Sus Majestades han recibido a la delegación española que ha participado en los recientes Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina. Una competición que ha estado marcada por los buenos resultados de los españoles, el mejor desde 2014.

A diferencia de otros royals como Máxima y Guillermo de Holanda, Haakon, Harald y Sonia de Noruega o la princesa Ana del Reino Unido, don Felipe y doña Letizia no asistieron a los Juegos Olímpicos de Invierno para mostrar su apoyo a los deportistas españoles. Tampoco a los paralímpicos, pero han seguido muy de cerca la competición y por eso se ha organizado esta audiencia en la que les han felicitado por sus éxitos.

La Reina Letizia con un vestido rosa. (Foto: Gtres)

Encabezados por Audrey Pascual, el equipo español que ha participado en la competición estaba integrado por ocho deportistas que han logrado buenos resultados en cuatro disciplinas: esquí alpino, esquí de fondo, biatlón y snowboard. Han logrado cuatro medallas en total: dos oros, una plata y un bronce.

El estilismo de la Reina

Para esta cita, doña Letizia ha rescatado de su armario una de esas joyas estilísticas hechas por la modista de Zarzuela y que bien podría formar parte de una colección de cualquier diseñador destacado. Se trata de un vestido de corte lady, con manga francesa, escote cerrado y falda con ligero vuelo, confeccionado en un tweed de color fresa. Un diseño con detalles desflecados que también tiene en negro y que le sienta como un guante.

La Reina Letizia durante una audiencia. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que doña Letizia luce este vestido, sino que ya se lo hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo, durante unas audiencias en Oviedo en el marco de la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias.

La Reina lo ha combinado con unos zapatos negros de tacón bajo de la firma Magrit, con una hebilla en la parte delantera. Como joyas, doña Letizia ha llevado su inseparable sortija de Coreterno y unos pendientes largos de piedras de colores.

Los Reyes durante una audiencia en Madrid. (Foto: Gtres)

En cuanto al maquillaje y al peinado, ha llamado la atención que la Reina ha llevado el cabello suelto y con más volumen del habitual. Un pequeño cambio que le favorecía mucho. Doña Letizia ha llevado un maquillaje suave.

Un regalo para los Reyes

Los deportistas han querido obsequiar a los Reyes con un pequeño detalle. En este caso les han entregado dos camisetas con sus nombres grabados. Un bonito detalle que se suma a la colección de estas prendas que Sus Majestades atesoran con los éxitos del deporte español.