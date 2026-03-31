Los Sussex, en el punto de mira por su viaje semioficial a Australia

El viaje de los duques de Sussex a Australia no ha empezado todavía y ya se encuentra con varios escollos. La pareja tiene previsto visitar el país a mediados del mes de abril para participar en varios compromisos de carácter empresarial, filantrópico y también privado, tal como se confirmó hace algunas semanas. Será su primera visita al país desde su viaje oficial de 2018, cuando todavía eran miembros de la familia real. De hecho, fue justo al llegar a Australia cuando se anunció que la pareja estaba esperando su primer hijo en común.

Un portavoz de la pareja reveló recientemente que el príncipe Harry y Meghan Markle estaban preparando este viaje, del que no se han dado aún más detalles. Sí que se sabe que sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, no les van a acompañar.

Harry y Meghan juntos en Beverly Hills. (Foto: Gtres)

Aunque todavía no ha empezado, el viaje ya está marcado por la polémica. No se espera que se les reciba con el mismo cariño que se les ofreció en 2018, sino que es probable que incluso haya protestas en su contra. Sobre todo, teniendo en cuenta que en estos momentos el país está sumido en un fuerte debate sobre el futuro constitucional del país y la continuidad de los vínculos con la familia real. «Harry y Meghan necesitarán mucha entereza cuando lleguen a un país en el que ya no tienen garantizada una cálida bienvenida», ha dicho Tom Sykes, periodista experto en realeza.

Hay que tener en cuenta que este viaje no será una gira real con todo lo que ello implica, sino la visita de dos personas famosas que van a promocionar buenas causas y a recaudar fondos. Pero, al margen de esto, ahora mismo en Australia hay muchos republicanos y numerosos monárquicos que están en contra de la actitud de Harry y Meghan y de todo lo que le han hecho a la familia real.

Harry de Inglaterra y Meghan Markle junto a su hijo Archie. (Foto: Gtres)

Un viaje privado

Aunque la visita de la pareja tendrá repercusión mediática, los duques de Sussex ya han dejado claro que este viaje está financiado con fondos privados, ya que han recibido críticas sobre quién se va a hacer cargo de sus gastos durante su estancia en el país.

Se ha hecho una petición exigiendo que la pareja se haga cargo de sus propios gastos durante su visita y el grupo activista Beyond Australia ha instado al Gobierno a no utilizar fondos públicos para la seguridad, la logística y demás necesidades de los duques de Sussex. Se han reunido ya casi 35.000 firmas.

Meghan Markle con Harry en un viaje a Nueva York. (Foto: Gtres)

Este grupo insiste en que la visita es privada y comercial y tiene que tratarse como tal. «En un momento en el que los australianos se enfrentan a importantes presiones económicas, los recursos públicos deben utilizarse de forma responsable y equitativa», aseguran desde el grupo. Unas palabras a las que ha respondido el portavoz de los duques, que ha asegurado que la polémica está fuera de lugar porque el viaje se financia de manera privada.

Los detalles de la visita

Aunque todavía no se conoce todo el programa de este viaje, sí que ha trascendido que Harry y Meghan van a participar en al menos dos eventos importantes en Melbourne y Sídney. El príncipe va a ser el ponente principal en la Cumbre InterEdge, en la que se va a abordar el problema de la salud mental en el ámbito laboral australiano.

Por su parte, Meghan Markle va a ser una de las conferenciantes en un retiro para mujeres que no ha estado exento de polémica, ya que se han hecho reformas en el recinto para, supuestamente, adaptarlo a los gustos de la duquesa.

pueden adquirir las entradas VIP, que se venden a 1705 libras por persona. Esta entrada incluye un asiento garantizado en una mesa en las dos primeras filas para la cena de gala con Meghan, así como una foto de grupo con la duquesa.