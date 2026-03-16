La otra cara de Santiago Segura: cómo la muerte de su madre y la enfermedad marcaron su vida

Esta noche, el plató de El Hormiguero recibe a uno de los nombres más reconocibles del cine español: Santiago Segura. El actor, director, guionista y productor visita el programa de Pablo Motos para presentar Torrente, presidente, la sexta y última entrega de la popular saga que protagoniza desde hace más de dos décadas. Su paso por el programa servirá no solo para hablar del estreno, que ya ha vuelto a movilizar al público en las salas de cine, sino también para repasar una carrera marcada por el éxito y por su capacidad para conectar con el gran público.

Con Torrente, presidente, Segura vuelve a ponerse en la piel de José Luis Torrente, el personaje más icónico de su carrera. El policía más irreverente y políticamente incorrecto del cine español nació en 1998 con Torrente, el brazo tonto de la ley y, contra todo pronóstico, se convirtió en un auténtico fenómeno cultural. La película fue un éxito rotundo de taquilla y dio pie a una franquicia que ha acompañado a varias generaciones de espectadores. Con el paso de los años, el personaje ha evolucionado y se ha adaptado a distintos contextos sociales, siempre manteniendo ese humor provocador que caracteriza a la saga.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Hormiguero (@elhormiguero)

El creador de Torrente nació en Madrid en 1965, concretamente en el barrio de Carabanchel. Desde muy joven mostró interés por el mundo del cine y la interpretación. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó rodando cortometrajes en formato Super-8 y participando en pequeñas producciones. Aquellos primeros trabajos le permitieron adquirir experiencia y abrirse camino en una industria complicada. Su gran salto llegaría en 1995 gracias a El día de la bestia, la película dirigida por Álex de la Iglesia que se convirtió en una de las cintas más recordadas del cine español de los noventa. Su interpretación le valió el premio Goya al mejor actor revelación y le situó en el radar del público y de la crítica.

Poco después, Segura decidió apostar por sus propios proyectos y desarrollar una comedia que mezclara sátira, irreverencia y crítica social: así nació Torrente. El éxito de esta saga le consolidó como uno de los cineastas más rentables de la industria española. Cada nueva entrega se convertía en un acontecimiento mediático, con cameos de celebridades, humor deslenguado y un personaje que, para muchos, se ha convertido ya en parte de la cultura popular.

Santiago Segura en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Con el paso del tiempo, Segura ha demostrado además una gran capacidad para reinventarse. En los últimos años ha logrado conquistar a un público diferente gracias a la saga familiar Padre no hay más que uno, otra de las franquicias más taquilleras del cine español reciente. Estas películas, pensadas para todos los públicos, han consolidado su posición como uno de los creadores que mejor entiende los gustos del espectador. No obstante, más allá de su faceta cinematográfica, Santiago Segura también se ha convertido en un rostro habitual de la televisión. Ha participado como presentador, jurado o colaborador en diferentes programas de entretenimiento, entre ellos Tu cara me suena o El desafío. Su presencia en televisión y su cercanía con el público han contribuido a reforzar su popularidad.

Sin embargo, detrás del éxito también hay una historia personal marcada por momentos difíciles. Durante su adolescencia, Segura sufrió acoso escolar debido a su físico. Él mismo ha recordado en varias entrevistas que aquellos años fueron especialmente duros, ya que era un adolescente con sobrepeso y solía ser el blanco de las burlas de sus compañeros. Aquella experiencia, según ha explicado en distintas ocasiones, le ayudó a desarrollar el humor como herramienta para enfrentarse a las dificultades.

Santiago Segura en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Otro de los episodios más dolorosos de su vida fue la muerte de su madre a causa de un cáncer. El actor ha confesado que fue un golpe devastador y que incluso llegó a plantearse vender su casa para intentar costear tratamientos médicos en el extranjero, aunque finalmente los médicos le confirmaron que no había nada que hacer.

En el plano personal, el director mantiene desde hace más de dos décadas una relación con María Amaro, maquilladora de cine a la que conoció durante el rodaje de la primera película de Torrente. La historia entre ambos comenzó en 1998, aunque el propio Segura ha contado con humor que estuvo «diez años persiguiéndola» hasta que finalmente iniciaron su relación. Juntos han formado una familia con sus dos hijas, Calma y Sirena. Las dos niñas han comenzado también a dar sus primeros pasos en el mundo del cine, participando en la saga Padre no hay más que uno. Aun así, el actor siempre ha insistido en que prefiere que vivan su infancia con normalidad y que no se precipiten en una carrera dentro del mundo del espectáculo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Santiago Segura (@ssantiagosegura)

En los últimos años, Segura también ha hablado abiertamente sobre algunos problemas de salud. El cineasta padece insuficiencia pancreática, una enfermedad que dificulta la correcta digestión de los alimentos y que le provoca molestias frecuentes. A pesar de ello, ha continuado trabajando con normalidad y manteniendo un ritmo profesional muy activo. Esta noche, en su visita a El Hormiguero, Santiago Segura repasará muchos de estos momentos, compartirá anécdotas del rodaje de Torrente, presidente y reflexionará sobre el legado de un personaje que ha marcado su carrera. Una entrevista que promete humor, recuerdos y una mirada al recorrido de uno de los creadores más populares del cine español.