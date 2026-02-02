El mundo del cine está de luto debido a la muerte de Fernando Esteso, uno de los cómicos más populares de la industria del cine. Tras unos días ingresado en el Hospital Universitario La Fe, en Valencia, el intérprete fallecía a los 80 años. Entre los compañeros del actor que han mostrado sus condolencias en redes sociales, uno de los mensajes más significativos ha sido el de Andrés Pajares, pues formaban un tándem de cine tanto en sus proyectos -como Los Bingueros- como detrás de cámaras. Tal es así que Pajares no ha dudado en comentar en su perfil social que está «destrozado» por la pérdida de su querido amigo.

«Hoy se ha muerto parte de mi vida, mi hermano, amigo y compañero. Te quiero mucho, Fernando. Que Dios te tenga en su gloria. Doy las gracias a toda la prensa, pero no estoy en condiciones de hablar con vosotros, por favor, entendedlo. No voy a ir a Valencia, prefiero recordarle y vivo y mando mis condolencias a su familia. Descanse en paz. DEP», ha escrito junto a una imagen con Esteso.

El significativo homenaje de Santiago Segura a Esteso

Quien también ha querido rendir homenaje en redes al protagonista de Al Este ha sido Santiago Segura, con el que trabajó en Torrente. «Hoy ha sido un buen día para celebrarte. La botella que me regalaste… y hemos visto Los Bingueros. Con tu hermano Andrés, dirigida por Mariano, que creo que te habrá recibido hoy», ha comenzado diciendo el director de cine junto a una imagen de una botella de vino con el rostro del actor fallecido.

Para recordar a Esteso, Santiago Segura ha compartido un vino Selección Fernando Esteso cuyo precio ronda los 145 euros, según apunta la web de Bodegas Peñafalcón: «Es una elección única entre muchos Grandes Vinos de diferentes regiones de prestigio, después de un exhaustivo proceso de cata por el célebre y amante del mundo del vino Fernando Esteso, se nos presenta un tinto Ribera del Duero de la añada 2012, con una larga crianza de 1590 días en barricas de roble americano y francés».

«Has sido parte de mi vida y ya te quería con verte, sin conocerte, pues siempre me sacabas una sonrisa. Tus apariciones en aquella televisión en blanco y negro. En los especiales de Navidad, esos primeros en color de Lazarov, imitando a Alberto Cortez, a Luis Aguile, a Julio Iglesias, a Raphael. Y cantando el Bellotero Pop y tus propios hits. Tus cintas de «casete» -las cosas de Fernando Esteso, las cosas, las cosas, las cosas las cosas de Fernando Esteso las cosas- decía tu jingle de presentación. Aquel mítico sketch de coñac La Parra…», continuaba recordando algunos de los momentos junto a Esteso.

En esta carta abierta, que ya acumula más de cinco mil likes, el actor ha querido resaltar la forma de ser de Esteso, al que ha definido como un hombre «muy humilde y muy humano»: «Además también le gustabas a mis padres, que eso une mucho a la familia. Pasaron muchos años y finalmente conseguimos trabajar contigo -en referencia a las películas de Torrente-. Y lo pasamos muy bien, y me di cuenta de tu humanidad, de tu humildad, de tu amabilidad, de lo gran profesional que eras, y repetimos. Y volvimos a pasarlo bien».

Finalmente, el director de cine ha querido destacar que pese a la muerte de su amigo, es inevitable que le recuerda con alegría y mucho humor: «Y ahora ya no estás. Y te digo Fernando, que has dejado huella. Te has dedicado a la «risa», esa cosa tan «tonta» pero tan necesaria. Y has conseguido que mucha gente te recuerde con una sonrisa y eso es maravilloso ya que rebajará un poco la tristeza y amargura que nos deja tu ausencia».