Andrés Pajares, hundido tras perder a Fernando Esteso: "Se ha muerto parte de mi vida"

La muerte de Fernando Esteso ha dejado huérfano al mundo del cine y ha afectado a uno de los actores más conocidos de nuestro país: su inseparable compañero Andrés Pajares. Juntos protagonizaron películas tan míticas como Los bingueros y se posicionaron en lo más alto. Hoy es un día muy triste para Pajares, quien ha reconocido abiertamente que está «destrozado». Después ha publicado un pequeño comunicado a través de sus redes que ha servido para darle un último adiós a su querido amigo.

«Hoy se ha muerto parte de mi vida, mi hermano, amigo y compañero. Te quiero mucho Fernando, que Dios te tenga en su gloria», ha empezado diciendo el mítico intérprete. Y después ha añadido: «Doy las gracias a toda la prensa, pero no estoy en condiciones de hablar con vosotros, por favor, entenderlo. No voy a ir a Valencia, prefiero recordarle vivo y mando mis condolencias a su familia. DEP».

Mensaje de Andrés Pajares. (Foto: Instagram)

De esta forma, Pajares ha compartido su decisión con todos para que no haya especulaciones. Ha avisado de que nadie debería esperarle el próximo 2 de febrero en Valencia, donde vivía Esteso, para asistir a su funeral. Prefiere no asistir a este acto, pero eso no quiere decir que no sienta la muerte de su «hermano», como el le llama, simplemente no se encuentra con fuerzas.

Aunque nació en Zaragoza, Esteso pasó gran parte de su vida en Valencia, de hecho, fue nombrado «hijo adoptivo» de la ciudad y era un rostro habitual en las Fallas, en otras fiestas populares y en los teatros de la zona. Sus familiares han organizado un funeral allí para rendirle homenaje y las personas que han coincidido con él tendrán ocasión de decirle adiós de una forma muy sentida.

El adiós de Mari Cielo Pajares

El programa D Corazón ha explicado que, desde su redacción, se habían puesto en contacto con Pajares para charlar con él, pero el actor no quiere hacer ningún comentario. La que sí ha hablado ha sido su hija Mari Cielo, quien ha explicado cómo se encuentra después de perder a Pajares.

Mari Cielo Pajares hablando de la muerte de Esteso. (Foto: Instagram)

«Decirle a adiós a Fernando Esteso, es algo que de forma irracional piensas que nunca va a suceder. Te aferras al recuerdo de gente que ha sido parte de tu infancia, tus primeras carcajadas, de todo lo entrañable que permanece en la memoria y atesoras con todo el cariño», ha comentado visiblemente afectada. Más adelante ha confirmado que su padre estaba muy tocado, pues sentía un profundo aprecio hacia el fallecido.

«Hablar con mi padre, cuando parte de él se ha ido con Fernando hoy, ha sido tremendo. No han sido compañeros, no han sido hermanos, han sido dos gemelos de espíritu libre, con los huevos de romper con miedos, de luchar por libertades en una época donde enfrentar censura, y hacer HUMOR en mayúsculas era temerario. Orgullosa de su legado y ojalá en un futuro nazcan valientes como ellos que nos hagan reír así y sin TEMOR. Te quiero Fernando», concluye Mari Cielo.

De esta forma, la influencer ha dejado claro que Esteso era una persona muy querida en su familia. Se ganó a pulso el respeto de todos y hoy están profundamente conmocionados.