Quiénes son Fernando y Arancha, los hijos de Esteso que se han quedado totalmente huérfanos

Fernando Esteso ha fallecido a los 80 años en un hospital de Valencia, donde llevaba unos días ingresado. El mítico actor se convirtió en un icono a finales de la década de los 70, se convirtió en pareja profesional de Andrés Pajares y juntos cosecharon grandes éxitos. No había nadie en España que no les conociera, pero ¿cómo era Esteso cuando se apagaban las cámaras? El mismo contó en una de sus entrevistas que nunca se le subió la fama a la cabeza y que siempre fue enormemente familiar.

Esteso se casó con María José Egea y estuvieron 20 años juntos, pero en 1992 decidieron tomar caminos separados. Es cierto que siempre han mantenido el contacto porque tuvieron dos hijos juntos, pero sí se encontraron con algún que otro obstáculo durante el proceso de ruptura. Fernando y Arancha, los vástagos del actor, se han quedado totalmente huérfanos. Acaba de fallecer su padre, pero en 2003 tuvieron que despedirse de su madre.

Fernando Esteso en un evento. (Foto: Gtres)

María José murió después de una complicada enfermedad. Su adiós dejó un tremendo vacío en Esteso, quien confesó en el programa Y ahora Sonsoles que se sentí «viudo», a pesar de llevar años separado. Por suerte, nunca ha estado sólo y ha contado con el respaldo de sus hijos. Eso sí, estos no quieren saber nada del mundo del espectáculo y jamás se han salido del discreto segundo plano que ocupan.

Tanto Fernando como Arancha han estado pendiente de su padre hasta el final. El intérprete nació en Zaragoza, pero llevaba décadas y décadas viviendo en Valencia, donde recibió el título de «valenciano de adopción». En la citada comunidad disfrutó de grandes momentos, aunque también tuvo que superar algunos retos.

Fernando Esteso en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Antena 3)

A pesar de haber dedicado su vida al trabajo, Esteso se encontró con dificultades económicas que le robaron la tranquilidad a la que estaba acostumbrado. Superó el problema gracias al apoyo de su entorno y, como no podía ser de otra forma, sus hijos estuvieron ahí para ayudarle.

Pajares, el gran aliado de Esteso

Andrés Pajares y Fernando Esteso. (Foto: Gtres)

Durante un tiempo, no se podía entender a Pajares sin Esteso y viceversa. Era un pareja profesional inseparable que supo trasladar su relación al terreno personal. Cuando se apagaban los focos eran grandes amigos y la química que había entre ellos trascendía la pequeña y la gran pantalla.

Esteso y su compañero protagonizaron películas que dieron mucho de qué hablar, como Los bingueros o Los liantes. Llevaban mucho sin compartir escena, pero su público nunca les ha olvidado. Por ello, hoy es un día muy triste para toda la familia de Andrés Pajares.