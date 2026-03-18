El sorpresón de Melyssa Pinto a Mario Casas en el estreno de su última película: "¡No lo sabía!"

Zeta. Así se llama la última película que ha protagonizado Mario Casas y que verá la luz el próximo 20 de marzo. Su premier ha tenido lugar en los Cines Callao de Madrid el pasado martes y, como no podía ser de otra manera, hasta allí se han desplazado numerosos rostros conocidos de nuestro país, entre ellos varios seres queridos del actor. En estos momentos, mantiene una relación sentimental con Melyssa Pinto y, aunque desde el principio han preferido mantener su relación en un discreto segundo plano, lo cierto es que cada vez que han compartido espacio y tiempo delante de las cámaras, enseguida se ha convertido en noticia.

Es por ello por lo que cuando apareció la ex concursante de La isla de las tentaciones en el evento mencionado, llamó la atención de propios y extraños. Incluida la del propio Mario, quien se llevó una grata sorpresa al conocer que su chica había decidido acompañarle en esta especial velada. La reportera de Gtres que tuvo la oportunidad de hablar con el intérprete le comunicó que Melyssa figuraba en la convocatoria, algo que generó una reacción inesperada en el mencionado. «¿Ah, que viene? No lo sabía», reconocía entre risas. «Ella y mi familia vienen todos a acompañarme. Y yo feliz de que puedan estar aquí y de que puedan disfrutar de la peli esta noche y que se lo pasen bien», añadía.

Mario Casas en la premier de ‘Zeta’. (Foto: Gtres)

Las palabras de Melyssa Pinto en la premier de ‘Zeta’

Mario Casas y Melyssa Pinto aún no han protagonizado un posado conjunto en ningún evento social. Y en la premier de Zeta han continuado siendo fieles a esta norma no escrita. Sin embargo, eso no ha impedido que ambos hayan atendido por separado a los medios, siendo la catalana más sincera que nunca con su actual y mediática situación sentimental.

«Creo que hay que darle valor a todo lo que hace. Es un gran profesional. Y bueno, estoy aquí, que es lo importante», comenzaba a decir, haciendo referencia a la trayectoria profesional de Mario y dejando claro que, aunque no hayan posado juntos, no había querido perderse esta importante cita.

Melyssa Pinto en la premier de ‘Zeta’. (Foto: Gtres)

«Yo me siento muy bien, estoy muy contenta y rodeada de buenas personas, con un corazón muy bonito», añadía, señalando que no sabe si en algún momento protagonizarán un posado juntos porque, en cierta manera, no lo ve necesario. «Ya se verá en un futuro. Poco a poco. Pero es que estar enamorados no significa tener que mostrarlo de esa manera», sentenciaba. Por último, manifestaba que para ella era un orgullo apoyar a su pareja y que no tenía dudas de que este último proyecto le iba a gustar mucho. «La acción es mi género favorito, así que seguro que me va a gustar. Estoy muy feliz y muy contenta. A por todas y que siga trabajando y creciendo», concluía.