Los mejores y peores looks de la alfombra roja de los premios Goya 2026

Barcelona se ha vestido de gala para recibir al cine español. Los mejores actores del momento se han reunido para vivir una de las noches más emocionantes del año. Como no podía ser de otra forma, en LOOK no nos hemos perdido ningún detalle y a continuación vamos a repasar la lista de mejores y peores vestidos. Podemos adelantar que Rigoberta Bandini, presentadora del evento, ha apostado por un estilismo favorecedor que ha generado muchos comentarios en Internet. Pero, ¿quién ha sido capaz de hacerla sombra?

Rigoberta Bandini no ha estado sola, sino que ha contado con la compañía de Luis Tosar. El mítico actor ha presentado la ceremonia con una total maestría y también podemos hablar bien de su look. En estos actos es muy común centrarnos en ellas, pero hay que hacer una mención especial a los chicos que también se esfuerzan por despertar el interés de sus compañeros en este tipo de fiestas. Es el caso de Carlos Cuevas, quien se ha decantado por un conjunto que ha recibido valoraciones muy positivas.

Otro de los hombres de la noche ha sido Paco León. Este último está de plena actualidad porque ha lanzado a la gran pantalla Aída y vuelta, una película basada en la serie Aída que ha reunido a todos los actores de la mítica ficción, menos a Ana Polvorosa.

Las mejores vestidas de la noche

Los premios Goya están viviendo su edición número 40 y todos los ojos están puestos en los nominados y nominadas, pero ¿qué pasa con la parte de estilo? Algunas artistas, como por ejemplo Rossy de Palma, han decidido hacer una apuesta atrevida a la par que elegante, muy propia para una noche como esta. Sin embargo, otras como Natalia de Molina no se han movido demasiado del corte clásico, pero han ido igual de acertadas.

Ha sido una oportunidad perfecta para ver de cerca a otras intérpretes como Loles León o Karla Sofía Gascón. Esta última, haciendo honor a la cercanía que siempre le ha caracterizado, ha hablado con la prensa, ha posado relajadamente en la alfombra roja y no ha evitado ninguna pregunta.

Marina Rivers en los Goya. (Foto: Gtres)

Una de las primeras en llegar ha sido la influencer Marina Rivers, quien se ha decantado por un vestido largo marrón, con hombreras, cuello redondo y un original escote.

Elena Sánchez en los Goya. (Foto: Gtres)

La presentadora Elena Sánchez ha sorprendido con un original vestido que ha sabido defender con mucho carácter. Se ha mostrado muy cómoda y ha posado con una sonrisa para los medios que estaban cubriendo el evento.

Rosanna Zanetti en los Goya 2026. (Foto: Gtres)

Rosanna Zanetti, pareja de David Bisbal se ha decantado por un elegante traje de color blanco caracterizado por unos detalles en la parte de la falda.

Andrea Duro en los Goya. (Foto: Gtres)

Andrea Duro ha sido una de las actrices más elegantes de la jornada. Ha sorprendido con un discreto vestido de color negro, demostrando que menos es más.

Hiba Abouk en los Goya. (Foto: Gtres)

Hiba Abouk, una vez más, se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la noche gracias a un elegante vestido que ha recibido comentarios muy positivos.

Nieves Álvarez en los Goya. (Foto: Gtres)

Un año más, Nieves Álvarez ha destacado con un original vestido. Este año se ha decantado por el blanco y, como no podía ser de otra forma, se ha posicionado como uno de los grandes aciertos.

Los looks más criticados

Inés Hernand en los Goya. (Foto: Gtres)

Inés Hernand se ha decantado por un vestido negro que no todo el mundo ha sabido entender. Una apuesta extraña que el público ha criticado.

Marc Clotet con Natalia Sánchez. (Foto: Gtres)

Natalia Sánchez y su pareja, el también actor Marc Clotet, han hecho una puesta arriesgada que no todos han entendido. Él iba con transparencias y ella con unos volúmenes demasiado llamativos.

Dolores Fonzi en los Goya. (Foto: Gtres)

Dolores Fonzi también ha recibido muchos comentarios. Ha apostado por un vestido largo morado. La pieza no tenía ningún detalle ni destacaba por nada especial, simplemente por su color.

La noche del cine español

La 40ª edición de los Goya ha situado en el punto de mira a algunos cineastas importantes de nuestro país, como es el caso de J.A. Bayona, Rodrigo Sorogoyen o José Corbacho. Ahora que estamos hablando de estilo, todos han trabajado para sorprender a sus fans y lo cierto es que, en mayor o menor medida el resultado es bueno.

Ha sido una noche completa, divertida y repleta de elegancia, aunque hay algún que otro fallo que el público no ha pasado por alto.