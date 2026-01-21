Las polémicas de los protagonistas de ‘Aída’ que marcan el regreso de la serie

Los protagonistas de la mítica serie Aída vuelven a estar de actualidad ante el inminente estreno de la película en la que personajes tan queridos como Luisma (Paco León), Aída (Carmen Machi) o Soraya (Miren Ibarguren) volverán a nuestras vidas de la forma más especial. Sin embargo, desde que la considerada como «comedia española más longeva de la televisión» ha llegase a su fin, sus protagonistas se han visto salpicados por numerosas polémicas. A continuación, hacemos un repaso por las más llamativas:

Los problemas económicos de Adrián Gordillo

Adrián Gordillo, conocido por interpretar al «Mecos» en Aída no ha dudado a la hora de sincerarse sobre sus problemas económicos. Así, explicaba durante su paso por El tiempo justo, la delicada situación personal y profesional que está atravesando. «Tenía todo en mis manos, los mejores restaurantes, las mejores discotecas, los mejores amigos», detallaba respecto al inmenso éxito que alcanzó en su momento. Sin embargo, tal y como él mismo admitía, la noche y las malas compañías terminaron pasándole factura.

Adrián Gordillo en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Y a eso se suma la perdida de personas tan importantes en su vida como su madre, lo que le hizo caer en un profundo pozo de tristeza y le impidió siquiera trabajar. De hecho, asegura que en la actualidad sobrevive con apenas 3 euros al mes y compartiendo una habitación con su hermano. «Estoy arruinado y hago lo que sea para no estarlo. Me pongo a trabajar de mozo de almacén, albañil, lo que sea. Tengo que seguir adelante sea como sea», aseguraba en el programa de Joaquín Prat.

La fobia social de Carmen Machi

La protagonista indiscutible y que da nombre a la serie es, sin duda, Carmen Machi, quien interpreta al personaje de Aída. Sin embargo, más allá de los míticos personajes a los que ha dado vida en la ficción, la actriz confesaba que lo pasa realmente mal a la hora de presentarse en público y es que padece fobia social. Machi sabe de primera mano cuál es el precio de la fama, y es que a ella el éxito terminaba afectándole a nivel mental, pese a haber llegado a la cima de sus carrera casi a los cuarenta años.

Carmen Machi en los Premios Chicote / Gtres

«Nunca le he dado una importancia sublime a ser actriz, era una vocación que me permitía vivir y estaba tan contenta con eso», reflexionaba al respecto en una entrevista para El Mundo. «Gestioné muy mal la fama, pero es que es muy difícil convivir con que todo el mundo conozca tu cara. En el bar, en la tienda, por la calle, fuera de España…», detallaba sobre cómo pudo afectarle semejante éxito.

La negativa de Ana Polvorosa y las críticas de Óscar Reyes

Pese a la expectación que se ha generado en torno al estreno de la película de Aída; la ausencia de Ana Polvorosa, uno de los personajes principales y que interpretaba a «Lore», la hija «choni» de Aída, dio lugar a una gran polémica al respecto. «Yo no voy a estar. Se dio por hecho que iba a estar, pero he decidido que no», desvelaba durante la promoción de La última noche en Tremor, su último proyecto en Netflix. Sin embargo, no quiso entrar en demasiados detalles, alegando que prefería centrarse en otros proyectos. «Le tengo un amor absoluto a todo este universo de Aída y a todos mis compañeros. Siento adoración por ellos, pero yo no me encuentro en ese momento ni personal ni profesional. Volver a revivir o volver a este universo… No me encuentro ahí y quiero respetarme y escucharme, que creo que es importante», comentaba al respecto.

Ana Polvorosa, protagonista de ‘Aída’. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Óscar Reyes, quien interpretaba a «Machu Picchu» en la afamada serie, no ha dudado en criticar el tipo de humor que usaban en la misma. «Lo he dicho mil veces. Aida, una serie supuestamente «familiar» y de humor «blanco» (nunca mejor dicho), estuvo fomentando la xenofobia durante años en prime time. Lo de Machu Picchu. ¡Se lo he oído a tanto ignorante!», exponía en redes sociales.

Las numerosas polémicas de Eduardo Casanova

Sin duda, uno de los personajes que más polémicas ha protagonizado detrás de cámaras es Eduardo Casanova, quien interpretaba a Fidel Martínez, un joven abiertamente gay, conocido por su personalidad única y entrañable. Y, pese a que el joven fue creciendo dentro del mundo de la actuación e incluso ha probado suerte como director, en más de una ocasión ha acaparado controvertidos titulares en los medios.

Eduardo Casanova en los Premios Goya 2022. (Foto: Gtres)

Es más, una de sus polémicas más sonadas fue la que protagonizó durante la 34 ceremonia de los Premios Goya, celebrada en Málaga en el año 2020. Durante su paso por la alfombra roja, el joven no dudaba en lanzar un alegato a favor de la «cultura antifascista» y pedirle al Gobierno de Pedro Sánchez que destinase más dinero público para el cine español. De igual, sus arriesgados estilismos siempre han sido de lo más comentados.

Por otro lado, Casanova tampoco se ha cortado a la hora de aportar su opinión sobre la maternidad. Argumento, que también fue de lo más criticado. «Es un tema complejísimo. Me cuestiono mucho si es razonable traer hoy un hijo al mundo», señalaba al respecto. «Tu hijo, hije o hija va a vivir en un mundo horrible. Y tú lo traes al mundo sin preguntarle si quiere venir». De hecho, se mostraba a favor de la extinción de la humanidad. «Pero como somos un puto virus, no va a pasar», concluía.