EN IMÁGENES | París, escenario de la complicidad entre Rosalía y Loli Bahía

París siempre ha tenido algo especial para los amantes de la música y la moda, pero este 19 de marzo la ciudad se convirtió en escenario de un momento que no ha pasado desapercibido: Rosalía y Loli Bahía, la modelo francesa con la que se la ha visto en los últimos meses, pasearon por las calles parisinas justo después del concierto de la catalana en el Accor Arena. Las cámaras de Gtres captaron a las dos jóvenes sonrientes y con esa complicidad silenciosa que hace que los fans hablen de «romance confirmado» aunque no haya gestos explícitos de afecto.

Para este paseo por París, ambas optaron por looks cómodos y urbanos, perfectos para caminar sin perder estilo. Rosalía lució unos vaqueros de tono oscuro combinados con una básica beige y una parca que le daba un aire relajado pero elegante, mientras que Loli Bahía eligió unos vaqueros más claros que contrastaban con un jersey azul marino, creando un conjunto sencillo pero sofisticado. La combinación de prendas casuales y colores neutros reflejaba a la perfección la cercanía y naturalidad de las dos, dejando claro que, más allá de la atención mediática, se sentían cómodas y disfrutaban de su tiempo juntas por la capital francesa.

Rosalía y Loli Bahía en París. (Foto: Gtres)

El concierto, parte del LUX TOUR, había sido intenso y cargado de teatralidad, como acostumbra Rosalía. Entre luces, mapping de última generación y guiños a los años 70, la cantante sorprendió dedicando La rumba del perdón a personas «cercanas a su corazón». Entre los nombres mencionados apareció discretamente Loli Bahía. La reacción del público fue inmediata: aplausos, gritos y miles de historias compartidas en redes, mientras la modelo disfrutaba del show sentada entre la multitud. Un ramo de flores XXL, llevado por un acompañante, parecía sellar la dedicatoria de la catalana.

La historia de Rosalía y Loli Bahía se remonta a varios meses atrás. Desde su primer encuentro en el desfile Spring/Summer 2026 de Christian Dior, donde Rosalía observaba atentamente a Loli sobre la pasarela, hasta viajes compartidos a Madrid, Río de Janeiro e incluso Alemania, las dos han ido construyendo una relación que combina confidencias, diversión y estilo. En Río, por ejemplo, se las vio celebrando la Nochevieja en la playa de Ipanema, paseando por la Favela Rocinha y explorando monumentos históricos, momentos que captaron la atención de los fans y medios.

Rosalía en París. (Foto: Gtres)

Pero Loli Bahía no es solo la compañera de escapadas de Rosalía: con raíces españolas y argelinas, combina la música, la moda y la actuación. Desde 2020 ha desfilado para marcas como Chanel, Gucci, Dior y Versace y ha participado en proyectos como la película Jeanne du Barry (2023). Su talento y estilo han encontrado en Rosalía a una confidente que parece comprenderla como nadie más.

Desde su ruptura con Rauw Alejandro, Rosalía ha mostrado mucha cautela con su vida amorosa. Tras los romances que se le atribuyeron con Jeremy Allen White y Emilio Sakraya, su conexión con Loli Bahía se percibe más discreta, marcada por gestos y momentos compartidos lejos de los focos, en lugar de titulares explosivos. Paseos por la ciudad, compras y celebraciones como San Valentín juntas han hecho que los fans especulen sobre algo especial entre ellas, aunque por el momento Rosalía no se ha pronunciado ni confirmado nada, manteniendo su habitual reserva.