No se habla de otra cosa. Rosalía y Rauw Alejandro han puesto fin a sus tres años de amor. Una noticia que saltaba a la palestra en la tarde del martes y que sentaba como un jarro de agua fría a sus seguidores. Por ahora, ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, pero las teorías sobre una posible infidelidad por parte del puertorriqueño no dejan de aumentar. Todo apunta que el cantante habría tenido un affaire con Valeria Luque, una conocida influencer procedente de Medellín, quien precisamente sigue a la ex pareja en sus respectivas redes sociales.

Rosalía y Rauw Alejandro durante su salida a un supermercado / Gtres

Ahora, cobran más sentido que nunca las últimas imágenes de la intérprete de Despechá durante su cierre de gira en París. El pasado 22 de julio, la catalana salía del hotel en el que se hospedaba en la ciudad parisina luciendo un ajustado vestido azul y unas gafas de sol. Como es habitual en ella, no dudó en acercarse a saludar a sus fans. Se fotografió y firmó autógrafos, haciendo gala, una vez más, de su habitual cercanía con el público. Sin embargo, su actitud no era la misma que en otras ocasiones. Se veía algo tímida y callada, pero también desanimada.

Rosalía en París en el cierre de su gira / Gtres

Pero eso no es todo, porque durante el último concierto, celebrado en Lollapalooza, dio un emotivo discurso. «La lista de bendiciones que Motomami me ha dado es infinita y Motomami se termina en París», comenzó diciendo, visiblemente emocionada, a una multitud eufórica. «Tantos de vosotros me habéis conocido gracias a este proyecto, gracias a este disco y a los que os estoy muy, muy agradecida. El siguiente capítulo aún no sé cómo será. Hay algunas ideítas, o ilusiones, pero pues yo qué sé, solo Dios sabe, Dios dirá. A todos mis fans en el mundo entero quiero que sepáis que os adoro y que sois lo mejor que me ha pasado», finalizó. Aunque otro de los momentos más especiales del show musical fue cuando tocó el tema Hentai y rompió a llorar.

Rosalía saludando a sus seguidores / Gtres

La última vez que pudimos ver una entrevista de ella fue en El Hormiguero, espacio presentado por Pablo Motos, el pasado 12 de junio. Durante la conversación, la cantante aseguró que tenía una gran complicidad con Raw, con quien sacó a la luz su primer EP en común con tres canciones: Beso, Vampiros y Promesa. «Nos reímos todo el rato y es como si nos sintiéramos en casa. Pero al sacar un proyecto y hacer un videoclip generan tensión, pero aquí seguimos. Tiene mucha paciencia, imagínate, para aguantarme a mí…», reconoció.

Por aquel entonces, Rosalía se mostró orgullosa del compañero de vida que había elegido y con quien iba a darse el ‘sí, quiero’, tal y como anunciaron el pasado mes de marzo. «Parece que va a haber boda», indicó. También se aventuró a contar algunos detalles de la celebración:»De momento tengo que terminar la gira y luego ya me pondré para la vuelta. Aunque tengo vestidos guardados, me gustaría que fuera uno de Vivienne Westwood y será una boda chill, con la familia y poco más».

Rosalía en su última visita a ‘El Hormiguero’ / Gtres

Sobre cómo vivió el momento de la pedida, Rosalía explicó que «me lo pidió en Puerto Rico en la casa de sus abuelos que está en la montaña. Se veía todo Puerto Rico y había fuegos artificiales por el Año Nuevo. Él se me arrodilló y tenía la caja encajada y no la podía sacar, pero me sacó el anillo y me pidió que me casara con él y yo me puso a llorar, claro».