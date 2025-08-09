Ni Pdpaola ni Parfois: los pendientes de la princesa Leonor son de esta firma que llevan las pijas del barrio de Salamanca

Los pendientes de la princesa Leonor son de esta firma que llevan las pijas del barrio de Salamanca, no son ni Parfois ni Pdpaola. Estamos ante una marca española que debemos tener de referencia, capaz de fabricar piezas de alta calidad que debemos empezar a tener en consideración. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días de rebajas o de buscar las prendas y complementos perfectos, nuestra Princesa nos descubre una de sus marcas de referencia.

Leonor se ha convertido en todo un ejemplo a seguir. Es una joven independiente y fuerte que ha demostrado en más de una ocasión sus habilidades. Sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un detalle, los accesorios que deben ser de alta calidad, los acabaremos necesitando de una manera que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener siendo lo que nos acompañará en estos días. Sin duda alguna, estos pendientes ya son uno de los más buscados y nos descubrirán una nueva marca de lo más especial. Las pijas del barrio de Salamanca no dudan en apostar por ella y en concreto con este modelo.

Ni Parfois ni Pdpaola

Pdpaola es una de las marcas de complementos que hemos visto llegar a una velocidad que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Es un buen aliado de un estilismo y de unos complementos que acabarán marcando estos días que hasta la fecha no hubiéramos esperado.

Son marcas de joyería que ponen al alcance de todo un tipo de piezas que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no imaginaríamos. Las jóvenes como la Princesa Leonor pueden empezar a tener en consideración determinados detalles.

Parfois tiene una colección de joyas excepcional, es una marca portuguesa que tiene un apartado de plata de buena calidad. También tenemos el acero inoxidable que puede convertirse en el mejor aliado que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Es hora de apostar claramente por un tipo de detalle que puede llegar de la mano de una marca que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una marca nacional que ha conquistado a la Princesa Leonor nos ha descubierto un tipo de pendientes de una marca de lo más especial.

Esta firma es la responsable de los pendientes de la Princesa Leonor

La Princesa Leonor ha lucido unos pendientes que son una auténtica maravilla, han destacado y nos han descubierto una marca nacional que quizás desconocíamos. Con todas las garantías posibles de una marca que hace las cosas muy bien y unos diseños que sorprenden y enamoran a más de una pija del barrio de Salamanca.

SumaCruz se presenta en sus redes sociales: «Fundada en Madrid por Susana Cruz, hace más de 15 años, SUMA CRUZ nació con el objetivo de convertir lo accesorio en lo principal. Con la ilusión de llegar a mujeres de todos los estilos y vestirlas de la cabeza a los pies. Con la certeza de que crecer no es dejar a un lado las fantasías de la niñez, es más bien hacerlas realidad. Solo hay que tener los pies en la tierra, el corazón contento y la cabeza en las nubes. En 2024, Suma Cruz recibe el premio a la mejor colección de calzado, joyería y complementos en la I Edición de los Premios Academia de la Moda Española por la colección Índico (2023)». “La historia detrás de las colecciones y la inspiración de los diseños son el reflejo de mi mundo interior y mi personalidad, y surgen de una narrativa a la vez infantil y a la vez adulta. Siempre en clave de cuento. (..) Busco crear un vínculo entre lo terrenal y lo fantástico, capturando en piezas de joyería el Rock&Roll de las hadas y los duendes”.

Siguiendo con la misma explicación: «Recreamos un imaginario barroco, algo extravagante, donde los accesorios tienen un rol dominante. La magia se encuentra en el detalle y a la vez en el conjunto… y en la sensación constante de redescubrir las creaciones una y otra vez. La artesanía y los materiales tradicionales, transformados a través de una óptica innovadora, se cuidan y trabajan con mimo en nuestro taller en Madrid, donde el equipo crea con sus manos diminutas obras de arte. Desde el bocetado de las primeras ideas, pasando por el diseño 3D de algunas piezas para realzar cada detalle en el delicado proceso de fabricación a mano».

Los pendientes que ha lucido la princesa son una joya que hay que tener en consideración y disponen de un diseño espectacular. Se venden por 200 euros, por lo que son una buena opción si tenemos en cuenta que están hechos de latón y oro, destinados a durar muchos años en perfectas condiciones.