Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré esperan su segundo hijo juntos

La atleta gallega Ana Peleteiro ha cerrado 2025 con una noticia que trasciende lo deportivo y que ha emocionado a sus seguidores: está embarazada y espera su segundo hijo junto a su pareja, Benjamin Compaoré, que además de marido es su entrenador y compañero inseparable dentro y fuera de la pista. La campeona olímpica ha querido compartir este momento tan especial con un emotivo post en Instagram, acompañado de varias imágenes en blanco y negro, una ecografía y una frase cargada de simbolismo y gratitud.

«Que nos tocara la lotería tres veces en un mismo año habría sido abusar, ¿no?», escribe Peleteiro con su habitual mezcla de ironía y emoción. Una reflexión que resume perfectamente el momento vital que atraviesa la deportista, marcado por contrastes, aprendizaje y una felicidad que llega tras meses especialmente difíciles.

En una de las imágenes más comentadas de la publicación, la pequeña Lúa, de tres años, aparece sosteniendo la ecografía del que será su hermano o hermana frente a un árbol de Navidad. Una escena íntima y familiar que simboliza el crecimiento de una familia que no solo ha tenido que aprender a celebrar los éxitos, sino también a gestionar las pérdidas. Porque este anuncio llega cinco meses después de que Ana Peleteiro compartiera públicamente la dolorosa noticia de un aborto, un episodio que vivió con valentía y honestidad, rompiendo silencios y visibilizando una realidad que afecta a muchas mujeres.

En julio de este mismo año, la atleta anunciaba ilusionada que estaba embarazada por segunda vez, pero apenas unos días después comunicaba que había perdido al bebé. Ahora, con la emoción contenida y una mirada mucho más consciente, Ana ha querido dedicar este nuevo embarazo a ese hijo que no llegó a nacer: «Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025. Gracias, vida, por tanta abundancia, amor y felicidad», escribe, en un mensaje que ha conmovido a miles de personas.

Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El año 2025 no ha sido sencillo para la pareja. A la pérdida gestacional se han sumado meses de intenso trabajo, viajes y retos profesionales. Sin embargo, el final del año ha traído un giro de guion digno de película navideña. Hace apenas unos días, Peleteiro protagonizaba una divertida anécdota relacionada con la Lotería de Navidad. En la cafetería de especialidad que ha abierto junto a Benjamin en Ribeira, su pueblo natal en A Coruña, vendieron décimos con el número 74932, muy similar al agraciado con el Gordo, el 79432. «¿Cómo puede ser que estuviéramos tan cerca de ser millonarios?», bromeaba la atleta el 22 de diciembre. Finalmente, la gran fortuna no llegó en forma de premio económico, sino de vida.

Y es que este año también ha estado marcado por nuevos proyectos personales y empresariales. Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré han inaugurado su primera cafetería de especialidad en Galicia, un sueño compartido que refleja su deseo de echar raíces en su tierra y construir un futuro más allá del deporte. Ambos están además levantando su casa en Ribeira, consolidando un proyecto de vida que combina familia, trabajo y estabilidad emocional.

En el plano deportivo, la atleta ha demostrado una capacidad de resiliencia extraordinaria. Tras el nacimiento de Lúa en diciembre de 2022, decidió pausar temporalmente su carrera, para retomarla menos de un año después con resultados sobresalientes: medallas internacionales y la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024, confirmando que la maternidad no ha sido un freno, sino un impulso. Ahora, a punto de cumplir 31 años, Ana Peleteiro afronta una nueva etapa con serenidad, ilusión y una madurez que se refleja tanto en sus palabras como en sus gestos.