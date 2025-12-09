Jessica Bueno ha reaccionado a la demoledora entrevista de su ex, Jota Peleteiro, en ¡De viernes! en la que habló sin tapujos sobre sus vivencias con la modelo y su en la que contó su versión de su matrimonio. Pese a que la sevillana trata de vivir ajena, sus ex -tanto Kiko como el ex jugador de futbol- la han puesto en el centro de la diana y, tras un tiempo ajena a las polémicas, ha roto su silencio.

Jessica Bueno reacciona a las palabras de Jota

Días después de que Jota Peleteiro se sentara de nuevo en el plató de ¡De viernes! la modelo se ha pronunciado sobre las acusaciones de su ex, que pusieron en entredicho el testimonio de Jessica sobre sus vivencias juntos, así como el papel de Kiko Rivera como padre del hijo mayor de la maniquí.

Jessica Bueno en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

La reacción de esta no se ha hecho esperar. A la andaluza parece que no le ha sentado del todo bien la entrevista de su ex y ha dictado sentencia en Fiesta, el programa de los fin de semanas te Telecinco. «Todo el mundo queda retratado con sus actos, no tengo nada más que decir al respecto. Fran es un niño mayor que se va haciendo adolescente y va siendo consciente de todo y el cariño y respeto de un niño hay que ganárselo», ha dicho.

El testimonio de Jota Peleteiro en ¡De viernes!

El litigio de Jessica Bueno y Jota Peleteiro parece no tener un final. En 2024, la modelo acusó al progenitor de sus hijos pequeños de incumplir el acuerdo al que habían llegado tras su divorcio. «Ha sido difícil, porque al final cuando metes a la justicia por medio es más difícil todo. Pero en este acuerdo, que hemos llegado antes de que se produjese el juicio, cubre toda la manutención del famoso contrato que habíamos hablado de 15.000 euros. Ha habido juicio, aunque ella ha desestimado la demanda, pero el procedimiento tiene que continuar. Ella no estaba como demandante, solo era contra la fiscalía», explicó el ex futbolista.

Jessica Bueno y Jota Peleteiro junto al hijo mayor de la modelo, Francisco. (Foto: Gtres)

Durante su último paso por Honduras, donde regresó como concursante de Supervivientes: All Stars, la modelo confesó como Peleteiro la había anulado como mujer -ya que Jessica priorizó a su familia por encima de sus proyectos, como ha desvelado en otras ocasiones-. Aunque el de Galicia no vio las imágenes, sí que quiso contar su punto de vista: «Creo que cuando nos casamos sabíamos que íbamos a tener que viajar y cambiar de ciudades, y creo que el sueño de los dos era formar una familia. Por eso me extraña porque cuando la conocí ella sabía de sobra mi profesión».

Finalmente, el ex deportista reveló que consideraba que, en ocasiones, se había hecho más cargo de Fran -el hijo en común de Jessica Bueno y Kiko Rivera- que su propio progenitor: «Lo que yo he pagado yo en mes y medio lo ha pagado él en 12 años. Ha habido meses y meses que no ha pagado la manutención y ha habido meses sin llamadas de teléfono».