Ana Obregón se ha arrepentido de su última publicación en redes sociales. La actriz compartía un vídeo creado con la Inteligencia Artificial -a la que recurre en algunas ocasiones- en la que aparecían su hijo Aless Lequio -fallecido en junio del 2020 tras una larga lucha contra el cáncer- y su nieta, Ana Sandra, abrazados. Un post que ha sido muy criticado en el universo 2.0 y que ha obligado a la socialité a tomar la decisión in extremis de eliminarlo de su muro.

Así era el vídeo generado con la IA de Ana Obregón

«Qué bonito esto, ojalá pudiera hacerse realidad. Gracias por los vídeos que me enviáis», escribía la presentadora televisiva junto a Sentimental Walk, una canción de Ennio Morricone. Sin embargo, y lejos de ser un vídeo entrañable que encogiera el corazón de sus seguidores -como quizás pensaba Obregón que sucedería-, ha sido una fuente de críticas.

«La crisis de identidad que va a tener esa niña es la adolescencia va a ser parda», «que haya perdido a su hijo no quita que esté sobreexponiendo y creando traumas utilizando la imagen de una niña» o «esto de Ana Obregón con la IA es escalofriante: ha puesto a su hijo fallecido junto a su hija… que en realidad es su nieta. Él es el padre, ella la abuela. Esta mujer no parara de sorprenderme (para mal)», son algunos de los comentarios que ha recibido en esta publicación, que ya es inexistente.

Así era el vídeo que publicó Ana. (Foto: Redes Sociales)

Sin embargo, no todo han sido comentarios de críticas. Desde que Ana Obregón anunciara al mundo la llegada de su nieta, hija de su hijo Aless ya fallecido, por gestación subrogada, el debate en España -que es ilegal- estuvo servido. Además, la llegada de la IA ha supuesto que la ex de Alessandro Lequio, en muchas ocasiones, recurra a ella para imaginarse situaciones que, por desgracia, no pueden ocurrir -como es un abrazo entre su vástago y su nieta-.

Es por ello que, al igual que muchos se han posicionado en su contra, la actriz también ha recibido mensajes de cariño y empatía. «Son formas de sentir de cerca a quiénes perdemos. Criticar como alguien que intenta sobrevivir a un duelo tan desgarrador dice más de tu falta de empatía, que del otro», escriben otros usuarios.

La exposición de su nieta, a debate

Hace unos meses Ana Obregón desveló que su intención era no enseñar más -o quizás menos- a Ana Sandra en redes y en la prensa. Solo días después de llegar al mundo, la actriz protagonizó un reportaje con la menor y, así, desde entonces hasta ahora a través de posados navideños o veraniegos.

La última polémica fue hace solo unas semanas cuando, para dar comienzo a la Navidad, Obregón abría las puertas de su casa a ¡Hola! para hacer un amplio reportaje con su nieta y hablar de algunos asuntos de la actualidad, como su verdadera relación con el pedófilo Jeffrey Epstein.

Ana Obregón y su nieta, Ana Sandra. (Foto: Instagram)

Para muchos lectores -o usuarios en redes-, ésta fue una estrategia de Obregón -la de posar con su nieta-, para edulcorar la situación. Sin embargo, parece que la presentadora ha hecho oídos sordos y ha vuelto a compartir imágenes de Ana Sandra, la otra gran protagonista de este último escándalo de Ana y su comentado uso de la IA.