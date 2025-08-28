La familia Obregón está de enhorabuena. Dos años después de la llegada al mundo de Ana Sandra, la hasta entonces pequeña de la casa, un sobrino de Ana Obregón será padre por primera vez. De esta manera, continúa la saga que, además, es beneficioso para la hija de Aless Lequio por una importante razón: habrá más niños en su hogar con los que jugar y crecer. Durante este verano, Juancho -el hijo de Juancho Obregón, hermano de Ana- ha compartido varias imágenes junto a Cristina, su mujer, de lo más misteriosas. Una de ellas, un posado en pareja en el que él aparecía acariciándole el abdomen. Sin embargo, entonces no hicieron alusión a un posible embarazo.

En las últimas horas, a través de sus historias temporales, el primo de Aless Lequio ha hecho oficial lo que parecía un secreto a voces. «Bollito creciendo», ha escrito la embarazada junto a una imagen en la que aparece con Juancho y en la que ya ha mostrado su silueta premamá.

Juancho Obregón va a ser padre por primera vez un año después de su boda. (FOTO: REDES SOCIALES)

La boda de Juancho en Covadonga

Hace más de un año, el 15 de junio del 2024, Juancho Obregón celebró su paso por el altar con Cristina Gutiérrez tras varios años de relación. La pareja se dio el ‘sí, quiero’ en un enclave de lo más especial: el Santuario de Covadonga, en Asturias.

Aunque los grandes protagonistas del día siempre han mantenido la discreción frente a los medios de comunicación, lo cierto es que todas las cámaras pusieron su objetivo en Ana Obregón, que no quiso faltar a la boda de su sobrino, con el que está muy unido. La actriz lució entonces un vestido rojo con escote de barco cruzado y corte midi de Alejandro de Miguel, uno de sus diseñadores de confianza -y el que le ha diseñado sus vestidos para las pasadas Campanadas-. Además, para completar el outfit, la colaboradora televisiva llevó un tocado, zapatos y un bolso de Chanel del mismo color que el traje.

Ana Obregón en la boda de su sobrino Juancho. (FOTO: GTRES)

Sin embargo, una de las grandes incógnitas entonces fue el paradero de Ana Sandra, su nieta, que no estuvo en este evento familiar -al igual que ocurrió en la boda de Javier Obregón, hijo de Paloma Lago-. Fue por ello que Ana decidió dar un paso al frente y explicar el motivo de la ausencia de la hija de Aless Lequio -fallecido en junio del 2020-. «Anita en casa porque eran 24 horas y, claro, para un bebé…», dijo.

Entre las sonadas ausencias también se destacó la de Javier García Obregón y Eugenia Gil, que solo meses antes se convirtieron en marido y mujer. Fue Javier padre, hermano de Ana, el que explicó que su hijo no había podido acudir por «motivos de trabajo».