Los peores looks de la alfombra roja de los Globos de Oro 2026

Los Globos de Oro 2026 son uno de los premios más esperados del año. Su 83ª edición ha tenido lugar este 11 de enero en el hotel The Beverly Hilton, ubicado en Beverly Hills, Los Ángeles. y, como no podía ser de otra manera, la lista de invitados ha estado formada por grandes estrellas de Hollywood y del panorama internacional.

En su gran mayoría, los asistentes suelen escoger sus mejores galas para posar en la alfombra roja de la ceremonia, uno de los momentos de la velada que más atención acapara. Sin embargo, no todos aciertan con sus looks, ya que hay quienes prefieren optar por diseños extravagantes que muchos consideran que no son oportunos para la ocasión. A continuación, repasamos algunos de los más destacados de los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera (HFPA).

Piper Curda

Piper Curda en los Globos de Oro 2026. (Foto: Gtres)

La actriz y cantante estadounidense Piper Curda ha lucido un vestido rojo con falda de tul, combinado con una blusa blanca de volantes y cuello cerrado que recuerda a un estilo victoriano. Lo ha acompañado con un cinturón azul y un tocado de gran tamaño en forma de gorro, adornado con plumas y una pequeña joya en el centro. Además, el estilismo lo ha completado con un chaleco negro que sin duda ha dado como resultado un conjunto excesivo de complementos.

Audrey Nuna

Audrey Nuna en los Globos de Oro 2026. (Foto: Gtres)

La cantante Audrey Nunca ha apostado por un look arriesgado y extravagante compuesto por un vestido bicolor (en blanco y negro), sin silueta marcada con grandes lazos a juego en el cuello y en los dos tobillos que no han pasado desapercibidos. Además, lo ha combinado con un velo de rejilla que ha hecho que su outfit sea aún más llamativo.

Ginnifer Goodwin

Ginnifer Goodwin en los Globos de Oro 2026. (Foto: Gtres)

La actriz Ginnifer Goodwin ha elegido un vestido negro de manga larga confeccionado en una gasa trasparente con perlas bordadas alrededor. Aunque podría ser elegante, lo cierto es que la trasparencia del tejido quizá no sea la más adecuada para la ocasión, ya que llega a restar algo de sobriedad al estilismo.

Natasha Rothwell

Natasha Rothwell en los Globos de Oro 2026. (Foto: Gtres)

Jenna Ortega

Jenna Ortega en los Globos de Oro 2026. (Foto: Gtres)

Li Jun Li

Li Jun Li en los Globos de Oro 2026. (Foto: Gtres)

*Texto en elaboración*