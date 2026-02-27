La infanta Sofía ha dado un importante paso en su trayectoria institucional. Tal como se ha confirmado, la hermana menor de la princesa de Asturias ha asumido su primera presidencia de honor. Ha sido la Fundación Ibercaja la que ha anunciado la noticia y ha dado todos los detalles de este hito en la vida de la hija pequeña de los Reyes.

Sofía va a ser presidenta de honor del lanzamiento de las ayudas Docentes Referentes de la citada fundación. Una iniciativa que se ha puesto en marcha con motivo del 150 aniversario de la organización y cuyo objetivo es «reconocer a profesionales cuya excelencia metodológica y capacidad innovadora dejan una huella duradera en el alumnado y en el conjunto del sistema educativo». La convocatoria va a otorgar un total de cinco ayudas de 12.000 euros a docentes que estén en activo en el territorio nacional.

La infanta Sofía en Madrid. (Foto: Gtres)

Por el momento no se han confirmado más detalles, pero sí que se ha revelado que la infanta Sofía regresará a España antes del verano para participar en el acto institucional en el que se entregarán los reconocimientos. «El apoyo de la Corona a la educación es ampliamente reconocido, especialmente en la promoción de la escolarización, la formación integral de niños y jóvenes, el fomento de la lectura y la adquisición de hábitos de vida saludables. Con esta iniciativa refuerza la importancia de los maestros y profesores en nuestra sociedad», han recalcado desde la Fundación Ibercaja en un comunicado compartido en sus redes sociales. El anuncio se ha producido unos días después de que la Reina Letizia visitara la Fundación Ibercaja Palacio de Villahermosa en Huesca.

Un mayor protagonismo

Para ella será su tercer acto en solitario, después de haber participado hace algunas semanas en una visita al Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE, en Boadilla del Monte. Antes de eso, en diciembre de 2024 debutó en un compromiso sola en la Galería de las Colecciones Reales, donde entregó los premios del concurso fotográfico «Objetivo Patrimonio. Concurso de fotografía Infanta Sofía», una iniciativa de Patrimonio Nacional.

A pesar de que por ahora la infanta Sofía no tiene agenda propia como tal, los movimientos de los últimos tiempos dejan claro que su protagonismo va a ir in crescendo. La hija menor de los Reyes no está obligada a representar a la institución en el futuro, sino que puede elegir desarrollar una carrera profesional al margen. Sin embargo, debido al reducido número de miembros que integran la Familia Real, el trabajo que pueda realizar Sofía es importante.

La infanta Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres)

A diferencia de la princesa Leonor, que es presidenta de honor de varias organizaciones y participa en varios actos a lo largo del año, hasta ahora Sofía había tenido un perfil más discreto. No obstante, está muy acostumbrada a acompañar a sus padres y a su hermana en sus compromisos y conoce perfectamente todos los protocolos. De hecho, recientemente la hemos visto en la despedida a la hermana de doña Sofía, Irene de Grecia, tanto en Madrid como en Atenas, pero también en otras citas importantes como la recepción del Día de la Hispanidad.