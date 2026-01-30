La infanta Sofía, con look ‘comfy’, visita la Fundación ONCE en el cumpleaños del Rey Felipe

La infanta Sofía ha regresado a Madrid para asistir a un acto muy especial: ha inaugurado el Complejo Clínico y Asistencial de la Fundación ONCE. Además, hoy es un día importante para ella porque su padre, el Rey Felipe, celebra su 58 cumpleaños. Teniendo en cuenta que es fin de semana y que tendrá libre en su universidad de Portugal, no sería de extrañar que pasase en Zarzuela el sábado y domingo. Recordemos que por el palacio han pasado varios perros, pues la Reina Sofía es una amante de los animales y sus nietas han heredado esta pasión.

La infanta Sofía y su hermana Leonor han disfrutado de una infancia normal y han compartido su tiempo con dos labradores preciosos llamados Jan y Sara. Ahora ha tenido ocasión de presenciar una exhibición en la Fundación ONCE que demuestra que estos perros son tan inteligentes como disciplinados, dos características que la representan al máximo. Sofía, desde niña, ha sido un ejemplo a seguir e incluso la prensa internacional ha aplaudido sus éxitos.

El look de la infanta Sofía

La infanta Sofía en la Fundación ONCE. (Foto: Gtres)

La infanta Sofía ha aparecido en solitario, sonriente, relajada y mostrando su faceta más amable. Tal y como hemos explicado en LOOK, cada vez tiene más peso en la agenda institucional. No es común que acuda a actos sin sus padres, pero los expertos consideran que poco a poco irá ganando repercusión. Esta cita ha tenido lugar en el Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación, en Boadilla del Monte, a las afueras de Madrid. Es un evento distendido en el que ha podido mostrar una faceta que normalmente queda en un segundo plano porque el protagonismo se lo lleva doña Leonor o los Reyes.

La primera vez que la infanta apareció sin su hermana y sin sus padres fue en una entrega de premios que lleva su nombre. Como no podía ser de otra forma, estuvo a la altura, fue totalmente profesional y su intervención supuso un éxito absoluto. Sin embargo, hubo momentos en los que se dejó ver algo tensa y en la Fundación ONCE ha estado mucho más calmada.

Hay que hacer una mención al look por el que ha apostado la hija menor del Rey Felipe. Se ha decantado por una tendencia comfy tan juvenil como acertada. Su estilismo se ha dividido en dos: por un lado una americana gris y por el otro unos pantalones tejanos confortables y apropiados para un acto de estas características.

La infanta coincide con Ayuso

Isabel Díaz Ayuso con la infanta. (Foto: Gtres)

Como decimos, la infanta ha realizado un recorrido por el Complejo Clínico y Asistencial, le han explicado que hay capacidad para 175 perros que buscan ayudar a las personas con discapacidad y le han dado datos para que entienda cómo funciona el sistema. Durante este tiempo no ha estado sola, sino que ha contado con la compañía de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid y ha demostrado su pasión por los animales en más de una ocasión, así que su llegada al recinto ha sido aplaudida por todos.

Una de las cosas buenas de este acto es que ha permitido que la infanta regrese a Madrid justo en el cumpleaños de su padre. Después se incorporará al Forward College de Lisboa y continuará con su hoja de ruta.