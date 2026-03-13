"La corista y el príncipe": el libro que amenaza con perturbar, aún más, a Carlos III

El rey Carlos III no gana para disgustos. En medio del escándalo que rodea al ex duque de York y que ha puesto en jaque la imagen de la Corona, ahora el monarca observa con temor cómo una nueva polémica podría salpicar de lleno el corazón de la monarquía. Estamos hablando del romance que en el pasado tuvo el actual duque de Edimburgo, el príncipe Eduardo, con una corista.

Ruthie Henshall fue la primera novia que tuvo el hijo menor de la Reina Isabel II y ahora va a contar los detalles de su relación en un libro cuyo título es ya de por sí un quebradero de cabeza para el rey. La actriz ha elegido para sus memorias el nombre de The Showgirl and The Prince, algo así como La corista y el príncipe. Un título revelador que ya nos permite imaginarnos el contenido del texto.

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La relación entre el joven Eduardo y la estrella de musical se remonta a los años 90. Un romance que Henshall describe como profundo y honesto. Todavía no ha llegado a las librerías, pero la expectación por lo que pueda contar en sus páginas no hace sino ir en aumento, sobre todo, en un momento de máxima crisis para la institución.

Eduardo y Henshall estuvieron juntos durante cinco años. La actriz reconoce que se enamoró del príncipe, que entonces no ejercía como miembro de La Firma, sino que trabajaba en la empresa del compositor Andrew Lloyd Webber. Ella acababa de dar sus primeros pasos en el mundo de los musicales en la obra Cats y la pasión del hijo menor de la Reina Isabel por todo este ámbito era de sobra conocida.

El príncipe Eduardo con la Reina Isabel. (Foto: Gtres)

De hecho, llegó a tener dos productoras y a pedirle a su madre que tras su boda le diera el título de conde de Wessex porque le encantaba el personaje de Ralph Fiennes en Shakespeare in Love. Eso sí, con la promesa de que, una vez muriera su padre, él sería el próximo duque de Edimburgo.

Té con la Reina Isabel

Aunque parece que sobre la mesa nunca estuvo realmente la posibilidad de una boda, Ruthie Henshall compartió muchos momentos con la familia real. Tomó el té con la Reina Isabel en Balmoral e interpretó frente a ella y a otros miembros de la familia el clásico tema I dream a dream de Los Miserables. Una canción que fue una petición expresa de la princesa Diana. La actriz ha contado que la monarca fue especialmente encantadora con ella.

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Era habitual que Henshall acudiera al Palacio de Buckingham de manera discreta cada noche una vez finalizaba su jornada. Precisamente su compromiso con su profesión fue uno de los motivos principales de la ruptura con el príncipe. La actriz asegura que sus ambiciones profesionales y el nivel de seguridad que se requería para la esposa de un hijo de la Reina Isabel II eran incompatibles. Sin embargo, guarda muchos recuerdos de aquella etapa.

Una recopilación de cartas

A pesar de que han pasado ya muchos años, ha sido ahora cuando se ha animado a contar toda su historia de amor. En el pasado ya había dado algunos detalles, por ejemplo, cuando contó a un redactor de The Times que rompieron porque no le gustaba que Eduardo interrumpiera en el cuarto de baño cuando ella estaba en la bañera y utilizara el inodoro como si no hubiera nadie allí.

La actriz ha recopilado una serie de cartas que el príncipe le envió y que habían permanecido en su garaje. Gracias a esto, unos diarios y otros recuerdos, Henshall ha aprovechado para escribir unas memorias que seguro hacen poca gracia al rey Carlos III, sobre todo, en el momento más complicado para la familia real. Eso sí, cualquier cosa que pueda contar es peccata minuta en comparación con las tropelías de Andrés.