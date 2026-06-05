Una ex concursante de ‘Operación Triunfo’ se niega a ir a ‘La Casita’ de Bad Bunny: «Tiene que ser tan incómodo estar ahí dentro»
Bad Bunny continúa siendo el centro de todas las miradas. Desde que aterrizó en nuestro país, el interés por saber qué celebridades acudirán a sus conciertos y disfrutarán de ellos desde la conocida como La Casita no ha dejado de crecer. Pero no solo eso. Y es que, además de la expectación generada, se ha abierto un intenso debate sobre el perfil de los invitados a este exclusivo espacio. Son muchos los que consideran que únicamente tienen acceso famosos de determinado estatus y mujeres que responden a los cánones de belleza normativos. En medio de este revuelo mediático, numerosos rostros conocidos no han dudado en posicionarse al respecto, siendo una conocida concursante de Operación Triunfo una de las últimas en hacerlo.
Durante su presencia en los Elle Style Awards 2026, Amaia Romero, ganadora de OT 2017, no tuvo problema en sacar a relucir su habitual sinceridad y posicionarse sobre el tema, dejando más que claro que la dinámica de La Casita no es algo que le llame especialmente la atención. «No he ido a verle al concierto y me gustaría ir. Pero a La Casita no quiero», comenzaba a decir entre risas. «Es que realmente tiene que ser tan incómodo estar ahí dentro… Y te quitan el móvil y todo. No, no, no quiero. Yo por lo menos estaría incomodísima», añadía.
No obstante, a pesar de que ha hecho hincapié en que no aceptaría ser una de las invitadas para La Casita, Amaia sí que ha recalcado que le encantaría vivir en directo el espectáculo de Bad Bunny. «Me gustaría ir a verle. No he podido ir, pero a mí él me encanta, y me parece muy necesario todo lo que está haciendo ahora», explicaba.
Carmen Lomana en contra y Ester Expósito a favor de ‘La Casita’
Entre todas las celebridades que han opinado sobre La Casita, Carmen Lomana ha confesado que recibió una invitación para estar en ella. Sin embargo, la rechazó porque lo que transmite no es algo que encaje con sus principios. «Iba a ir con Lola Lolita, pero menos mal que no he ido. Porque yo ir allí a mover el trasero, a cosificarme como mujer, a dar codazos a ver si te pones en primera fila… Pues no, chico», expresaba ante los micrófonos de Europa Press.
Sin embargo, en el lado contrario de la balanza, Ester Expósito se ha visto obligada a responder todas las críticas que ha recibido por haber sido una de las invitadas a este espacio exclusivo de los conciertos de Bad Bunny.
Las miradas entre Bad Bunny y Ester Expósito en La Casita. 😶🌫️ pic.twitter.com/WGGg5EPhVb
— BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) May 30, 2026
«Es un concierto divertidísimo que sabes que te lo vas a pasar bien […] Yo creo que el problema no es un baile de dos segundos. Creo que el problema está en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina. Y en las personas que utilizan las redes para hacer daño […] Es en lo que tenemos que poner el foco cuando pasan este tipo de situaciones», zanjaba la actriz durante el 40º aniversario de Desigual.