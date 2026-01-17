Giro en la vida de Amaia Romero tras su ruptura con Daniel Dalfó: «Ha sido un año difícil»

La vida de Amaia Romero ha experimentado una transformación profunda en los últimos meses, marcada por un proceso personal complejo y, al mismo tiempo, por un momento de consolidación profesional que ha vuelto a situarla en el centro del panorama cultural. La cantante fue reconocida en noviembre como Mujer del Año en los Premios GQ Men of the Year, un galardón que la revista concede de forma excepcional a mujeres cuya trayectoria artística y personalidad han dejado huella. A comienzos de 2026, aquel reconocimiento cobra un nuevo sentido al analizar cómo ha evolucionado su vida desde entonces, especialmente tras su ruptura sentimental con Daniel Dalfó.

Durante el acto celebrado el pasado otoño, Amaia recibió el premio con emoción y gratitud, subrayando el valor simbólico de una distinción que, en su caso, iba más allá del éxito profesional. «Para mí es un honor», afirmó entonces, consciente de que se trataba de un reconocimiento poco habitual en una gala tradicionalmente centrada en figuras masculinas. La artista recordó además que solo un año antes había sido ella quien entregó ese mismo premio a Bad Gyal, un gesto que utilizó para poner en valor el talento femenino y la diversidad de voces que conviven actualmente en la música española.

Uno de los momentos más personales de la noche llegó cuando decidió dedicar el galardón a su primera profesora de piano, una figura clave en sus inicios musicales. Con ese gesto, Amaia quiso rendir homenaje a todas aquellas personas que han influido de manera silenciosa pero decisiva en su camino artístico, mostrando una vez más su tendencia a mirar hacia atrás con agradecimiento y a reconocer la importancia de los vínculos formativos en su carrera.

En el photocall previo a la gala, la cantante también reflexionó, con un tono distendido, sobre qué cualidades debería reunir un hombre para ser merecedor del título Hombre del Año. «Creo que tiene que ser muy transparente», señaló entre risas, antes de enumerar valores como la claridad, la sensibilidad y la seguridad en uno mismo. «Esa es la clave», añadió. Sin dudarlo, señaló a su padre como el ejemplo que mejor encarna ese ideal, definiéndolo como su propio Hombre del Año, una afirmación que volvió a evidenciar el peso de su entorno familiar en su manera de entender la vida.

Más allá del brillo de los focos, Amaia atravesaba entonces un momento personal delicado. El año 2025 no fue sencillo para la artista debido a su ruptura con Daniel Dalfó, con quien había compartido aproximadamente tres años de relación. La separación, que se produjo en agosto por diferencias personales, supuso un punto de inflexión emocional para la cantante. «Ha sido un año un poco más difícil a nivel personal», reconoció con honestidad, sin dramatismos, pero sin ocultar el impacto que tuvo ese cambio en su día a día.

La cantante sigue en plena forma

A pesar de todo lo que hemos contado, la carrera Amaia no se ha visto afectada. La artista continúa demostrando que su talento y su carisma son capaces de imponerse incluso en contextos adversos, manteniendo una presencia sólida en el ámbito artístico. De esta forma, defiende la importancia de separar lo personal de lo profesional, una línea que considera necesaria para proteger su equilibrio emocional. Para ella, lo fundamental es preservar su identidad y su pensamiento, algo que expresó con su habitual ironía: «Yo sé que soy real», llegó a decir, antes de bromear con los periodistas: «No sé si vosotros sois robots».

Con el paso de los meses, aquellas palabras han adquirido un significado especial. Lejos de mostrarse derrotada por la ruptura, Amaia ha construido un discurso de fortaleza y apertura hacia el futuro. Cuando fue preguntada por cómo se sentía tras el proceso sentimental vivido, respondió con una sonrisa que no pasó desapercibida. «Me siento muy fuerte», aseguró, dejando claro que no ha cerrado la puerta al amor y que afronta esta nueva etapa con ilusión. «Ganas de todo, del amor, de todo», afirmó, reflejando una actitud vitalista que contrasta con la dificultad del año que acababa de dejar atrás.

En el plano artístico, la cantante también se mostró abierta a explorar nuevos caminos. Ante la posibilidad de probar suerte como actriz, su respuesta fue espontánea y cargada de entusiasmo. «Ojalá», dijo entonces, dejando entrever que no descarta ampliar su carrera más allá de la música y asumir nuevos retos creativos. Esa disposición a experimentar y a salir de su zona de confort ha sido, desde sus inicios, una de las señas de identidad de Amaia.

A comienzos de 2026, el balance de aquel periodo resulta claro: Amaia Romero ha atravesado un año de contrastes, marcado por una ruptura sentimental significativa, pero también por un reconocimiento público que ha reforzado su posición como una de las artistas más singulares de su generación. Lejos de estancarse, ha utilizado la dificultad como motor de crecimiento personal, afrontando el futuro con serenidad, autenticidad y una firme convicción en sí misma. Una etapa de cambio que, según todo indica, ha contribuido a redefinir no solo su vida privada, sino también su manera de situarse ante el mundo.