Sale a la luz la identidad del novio de Amaia y las redes se vuelven locas

Desde que Amaia Romero conquistó el corazón de España en ‘Operación Triunfo 2017’, su carrera musical no ha dejado de crecer. La cantante de Pamplona ha conseguido mantenerse como una de las artistas más queridas de nuestro país. En más de una ocasión ha demostrado ser una persona consecuente con su fama, por eso tiene tan buena relación con los medios. Ahora, con el lanzamiento de su tercer álbum, un proyecto titulado ‘Si abro los ojos no es real’, ha vuelto a convertirse en noticia. Lo curioso es que su buena conexión con la prensa no ha conseguido silenciar su secreto: ya sabemos quién es su novio.

Hace un mes Amaia presentó su nuevo single en TVE, generando una ola de reacciones positivas en redes sociales. La interpretación, calificada como «histórica», emocionó a la audiencia y la letra de la canción despertó especulaciones sobre su significado. «Y hoy siento que está pasando el día en que me doy cuenta de que me apetece estar toda la vida contigo y quiero hasta gritarlo», canta la artista de ‘OT’. Este paso adelante ha dado mucho de qué hablar. No son pocos los que se han dado cuenta de que estaba haciendo referencia a su vida sentimental.

Las redes sociales no tardaron en investigar y después de un minucioso trabajo se descubrió que el destinatario de estas palabras podría ser Daniel Dalfó, conocido artísticamente como Daniel2000. Este dato ha desatado un torbellino de reacciones entre los fans de la cantante.

Así es es Daniel Dalfó, el ‘novio’ de Amaia

Daniel Dalfó, un músico originario de Torroella de Montgrí, le ha robado el corazón a la compañera de Aitana Ocaña. Eiene 30 años y una carrera en ascenso dentro del mundo de la música indie. Su estilo ha atrapado a un público muy concreto, aunque su trayectoria había permanecido en el anonimato. A pesar de que los detalles sobre cómo se conocieron son escasos, las primeras fotos de la pareja datan de abril de 2022, coincidiendo con el Primavera Sound, donde ambos actuaron por separado.

El romance parece haber florecido desde entonces, consolidándose en septiembre de ese mismo año, cuando acudieron juntos a la inauguración de la temporada del Teatre Liceu en Barcelona. Aunque Amaia siempre ha sido discreta con su vida privada, estas apariciones han permitido entrever la cercanía entre ambos.

Antes de Daniel, la vida sentimental de Amaia también había estado en el punto de mira. Durante su participación en ‘Operación Triunfo’ vivió un polémico romance con Alfred García, que incluso representó a España junto a ella en Eurovisión. Posteriormente estuvo vinculada sentimentalmente a Diego Ibáñez, vocalista de Carolina Durante y al actor y cantante Álex de Lucas. Sin embargo, su relación con Daniel parece haber marcado un punto de inflexión en su vida amorosa.

En marzo del año pasado compartió por primera vez imágenes de un viaje a Tailandia con Daniel, confirmando implícitamente su relación. Este gesto fue suficiente para que los seguidores comenzaran a especular sobre la importancia de esta nueva etapa en la vida de la cantante.

Los fan se Amaia se han vuelto locos

El secreto de Amaia ha revolucionado las redes sociales. Frases como «Me encanta su estilo» o «Hacen una pareja perfecta» han inundado X e Instagram, donde los fans se han posicionado al lado de la cantante. Muchos han destacado el carácter discreto de la pareja, alabando la decisión de mantener su relación lejos de los focos.

El vínculo entre Amaia y Daniel no solo se limita al amor, también a su pasión compartida por la música. Ambos han destacado en sus respectivos géneros y su colaboración podría ser una posibilidad futura que emociona a sus seguidores. Por ahora, cada uno sigue enfocado en su carrera: Amaia con el lanzamiento de su nuevo álbum y Daniel con sus proyectos independientes. Pero, ¿cómo ha evolucionado la trayectoria de la cantante desde que salió de ‘OT’?

La brillante trayectoria de la cantante de ‘OT’

Con su tercer disco a punto de salir al mercado, la protagonista de nuestra noticia está en un momento crucial de su carrera. La expectativa por sus nuevas canciones es alta y el impacto de su relación con Daniel podría influir en su música de manera significativa.

La trayectoria de Amaia Romero no ha dejado de crecer desde 2017, año en el que dio un paso adelante para presentarse a ‘Operación Triunfo’. La artista se ha convertido en uno de los rostros más queridos de nuestro país porque se ha mantenido fiel a sus principios. Siempre ha tenido las ideas claras y nunca ha faltado a sus normas.