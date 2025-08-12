Imágenes impactantes de los incendios de España: miles de hectáreas arrasadas y evacuaciones masivas

España se enfrenta una ola de calor extremo que, junto a múltiples focos de incendio, ha provocado la destrucción de miles de hectáreas y la evacuación de miles de personas. Las imágenes capturan la crudeza de los incendios de estos días que se registran en España este martes 12 de agosto.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) tiene desplegados cerca de un millar de militares en diferentes puntos del país con varios incendios activos. Además, más de 5.000 efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado que colaboran en la extinción de los fuegos.

Castilla y León, Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura son las comunidades más afectadas por los incendios, las cuales arrojan algunas de las imágenes más terribles estos días en España.

Incendios en Tres Cantos (Madrid)

Un incendio declarado el 11 de agosto en Tres Cantos obligó a evacuar urbanizaciones como Soto de Viñuelas y Fuente del Fresno. Las llamas avanzaron rápidamente hacia zonas residenciales, afectando instalaciones como La Hípica y el internado King’s College.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegó un millar de efectivos para combatir el fuego, y la Comunidad de Madrid activó el nivel 2 de alerta ante el riesgo para las viviendas.

Incendios en León

En León, el incendio de Molezuelas de la Carballeda ha arrasado más de 3.500 hectáreas, afectando localidades como San Esteban de Nogales, San Félix de la Valdería y Castrocalbón.

Orense

En Ourense, los incendios en Maceda y Chandrexa de Queixa han calcinado más de 1.000 hectáreas, con la UME movilizada para controlar estos focos.

Incendio en Tarifa (Cádiz)

En Tarifa, Cádiz, un incendio impulsado por vientos de levante obligó a evacuar a más de 2.000 personas en zonas turísticas como Atlanterra y Zahara de los Atunes.