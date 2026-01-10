El renacer de Jesé Rodríguez en Las Palmas: marca cuatro goles seguidos por primera vez desde 2014

Jesé Rodríguez vuelve a encontrarse con su mejor versión. El delantero canario se encuentra en uno de los mejores estados de forma que se le recuerdan en años. Junto a otro incombustible como Jonathan Viera, es el líder de la UD Las Palmas, que esta temporada pelea por recuperar su plaza en Primera División. Ante uno de los históricos de nuestro fútbol, como es el Deportivo de La Coruña, el atacante hizo un golazo para empatar el choque y consolidar a su equipo en puestos de ascenso directo. Se trata del tercer partido seguido en el que marca, sumando cuatro goles en ellos. Algo que no conseguía hacer desde 2014.

Hay que remontarse más de una década para encontrar a Jesé encadenando cuatro goles de forma consecutiva. El delantero lo hizo en sus inicios en el Real Madrid, cuando era una de las grandes promesas del fútbol español y mundial. Justo antes de que las lesiones y los problemas extradeportivos comenzaran a marcar su carrera.

Entonces, conseguía hacerse un hueco bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, en un conjunto blanco que contaba con Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema y Ángel di María y que esa temporada iniciaría la segunda etapa dorada de su historia, ganando la primera de las seis Champions que llegaron hasta 2024. El canario formaba parte de la última gran camada de la cantera, como Carvajal, Morata, Lucas Vázquez o Nacho y, como ellos, se convertía en habitual en el primer equipo.

Lo hacía con el dorsal 21 y a base de goles. Antes de romperse el cruzado en marzo de 2014, conseguía firmar ocho goles. Aunque los cuatro últimos que marcó fueron los que le catapultaron hacia el estrellato y le confirmaban como la joven promesa del madridismo. Cuatro tantos consecutivos ante Athletic, Atlético, Villarreal y Getafe fueron la última aportación del Bichito antes de su lesión.

Nada volvería a ser igual tras romperse. Comenzaría entonces un calvario que le llevaba a deambular de equipo en equipo y de liga en liga hasta encontrar su sitio. Y su renacer ha sido en casa. En la UD Las Palmas, donde cumple su tercera etapa –tras un fugaz paso en 2017 y otro que duró año y medio entre 2021 y 2022– Jesé Rodríguez ha encontrado la mejor versión que se le recuerda en años.

Vuelve el mejor Jesé Rodríguez

Las Palmas pelea por regresar a la máxima categoría de nuestro fútbol tras descender el pasado mes de mayo. Lo hace rodeándose de un futbolista histórico para la entidad como es Viera y de un Jesé que, como el ave fénix, esta vez sí que parece haber resurgido de sus cenizas. Tocó fondo tras pasar por el Ankaragücü turco, descender consecutivamente con la Sampdoria y la Coritiba, en Italia y Brasil, y acabar en el fútbol malayo con el Johor.

Cuatro goles hizo en su paso por Malasia, antes de regresar a su isla. En Las Palmas, Jesé Rodríguez se ha reencontrado consigo mismo. Paso a paso, ha ido remontando el vuelo hasta ser uno de los líderes del conjunto amarillo. Un doblete contra la Cultural Leonesa le llevó a ver puerta por primera vez este curso, sumando después un tanto ante el Zaragoza, contra el que le anularon una segunda diana. Frente al Deportivo de La Coruña, ha logrado prorrogar ese idilio con el gol, firmando su cuarto tanto en cuatro partidos.