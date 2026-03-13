Alcaraz se disfraza de abeja para rendir culto a su afición en California: «Tuve que hacerlo por ellos»

Carlos Alcaraz sorprendió a su afición en Indian Wells con un disfraz de abeja con el que ha rendido culto a lo que se ha convertido en una tradición en el Masters 1.000 que se celebra en California. El tenista español celebró su victoria en cuartos de final contra Cameron Norrie (6-3, 6-4) vistiéndose peculiarmente para locura de sus fieles seguidores al otro lado del charco.

El motivo del disfraz de Alcaraz se remonta a hace dos años, cuando el partido entre el murciano y Alexander Zverev, también en cuartos de Indian Wells, se interrumpió alrededor de dos horas por una tremenda invasión de abejas en la pista central del torneo. La multitud de insectos voladores ponía en riesgo la seguridad de los jugadores por posibles picaduras y se vieron obligados a marcharse a vestuarios.

Después de un rato largo en el que la afición resistió para ver a los tenistas, Alcaraz y Zverev volvieron a la pista, creándose así un culto del que dos años más tarde ha querido formar parte hasta el propio Carlos. Ya es tradición que un sector del público estadounidense acuda disfrazado de abeja, algo que correspondió el murciano tras su triunfo ante Norrie.

Tras la celebración, Alcaraz explicó el porqué de su vestimenta: «Ha sido muy divertido. Me han ayudado mucho, les estaba mirando y me reía. Siempre digo que cuando me río y me divierto en la pista consigo sacar un buen tenis». Carlos, en modo abeja, ya mira la semifinal contra Daniil Medvedev en busca de su tercer título en Indian Wells.

Alcaraz y su disfraz de abeja

«Es divertido verles en las gradas animando con ese disfraz. El otro día estuve con ellos un poco al final del partido. Hoy ellos me han traído un disfraz de abeja. Y empezaron a decirme: ‘Póntelo, póntelo…’ Tuve que hacerlo por ellos. Me estuvieron animando desde el primer punto hasta el último. Y me dije, ‘lo haré’. Es divertido», aclaró en rueda de prensa.