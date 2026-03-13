El PSOE pierde el norte en Palma: defiende el empadronamiento ilegal de inmigrantes y sin techo

El PSOE pierde el norte en Palma: defiende empadronamientos ilegales de inmigrantes y personas sin techo y critica la revisión del registro, que simplemente responde al cumplimiento de la normativa vigente y que se realiza siguiendo los criterios técnicos establecidos por los servicios municipales.

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Palma, de hecho, ha acusado a la regidora de Servicios Sociales del PP, Lourdes Roca, de pedir listados de personas en situación de emergencia social con la intención de desempadronarlas y ha criticado que Roca solicitara a la Cruz Roja el listado de cerca de 300 personas en situación de emergencia social.

«Estamos ante una mala praxis muy grave de la regidora. Exigimos al alcalde que la destituya, no puede seguir al frente de un área fundamental para los vecinos de Palma», ha afirmado el concejal y portavoz, Xisco Ducrós.

Sin embargo, la revisión de los empadronamientos obedece a la resolución de 17 de febrero de 2020 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, que establece las condiciones para empadronar a personas en situación de vulnerabilidad.

Por ello, han expuesto, los servicios técnicos de Servicios Sociales y Población establecieron el pasado mes de julio un protocolo interno de coordinación, que regula el procedimiento de empadronamiento de personas vulnerables en situación de calle y su seguimiento.

Este protocolo establece que cualquier cambio de situación (de domicilio, salida de centros de acogida, traslado a otra comunidad o municipio, regularización de vivienda o habitación) debe derivar en la baja del empadronamiento.

El objetivo, según el Ayuntamiento, es mantener el padrón municipal actualizado, tal como se recoge en la normativa sobre la gestión del padrón municipal del 2020 del Instituto Nacional de Estadística.

El Consistorio ha señalado que los servicios sociales municipales solicitan también el empadronamiento de estas personas. En este sentido, ha remarcado que se trata de un procedimiento que regula tanto las altas como las bajas en el padrón de estas personas vulnerables sin domicilio propio.

El inicio de este expediente no implica en ningún caso la baja automática en el padrón municipal, han sostenido, agregando que, durante la tramitación, las personas continúan empadronadas.

En caso de que se acredite que siguen residiendo en el municipio o siendo atendidas por los servicios sociales o por alguna entidad social, el expediente queda archivado y la persona mantiene su empadronamiento.

De hecho, durante la tramitación se han anulado 17 solicitudes de baja tras comprobar que las personas continúan en situación de calle en el municipio.

Vox defiende la revisión del padrón

Desde la oposición, Vox ha defendido la actuación de la concejala de Servicios Sociales. «Apoyamos a la regidora y al escrupuloso control de los empadronamientos. La única irregularidad que tenemos ahora mismo es un gobierno socialista que, con su efecto llamada, provoca miles de muertos», ha apuntado su portavoz municipal, el concejal Fulgencio Coll.

«El cese debe pedírselo al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que es el responsable del efecto llamada, de los cientos de muertos ahogados en el Mediterráneo y de que se den 7.400 euros al mes por mena, los cuales deberían estar con sus padres, o de regularizar a 500.000 irregulares. Todo esto lo pagamos todos. El PSOE ya vemos cómo gasta el dinero», ha criticado Coll.