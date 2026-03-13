Palma no pasa el primer corte: no será capital europea de la Cultura 2031

Palma no pasa el primer corte y no será capital europea de la Cultura 2031. Serán las ciudades de Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo las que han sido elegidas como las candidatas que participarán en la selección final.

Lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Sedec del Comité de las Regiones de la Unión Europea, Tanya Mlaker, en el Ministerio de Cultura este viernes.

Las finalistas tendrán a partir de ahora nueve meses para desarrollar y «perfeccionar» sus candidaturas y el próximo diciembre, el comité se reunirá de nuevo para elegir la ciudad seleccionada.

Entonces, las ciudades tendrán que completar un proyecto más extenso y trabajado para que, posteriormente, dos miembros del panel y dos expertos nacionales visiten las ciudades. Así habrá una nueva ronda de entrevistas de la que resultará la ganadora.

Los nueve municipios que se habían presentado en el concurso fueron Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Palma, Potries (Valencia) y Toledo.

Ya el pasado miércoles el alcalde de Palma, Jaime Martínez, advirtió que la elección o no de Palma como Capital Europea de la Cultura 2031 «no cambiará nada» en la hoja de ruta del proyecto de ciudad y cultural del equipo de gobierno local.

En ese sentido, ha resaltado que la candidatura de Palma es un proyecto cultural que «habla de Europa, del Mediterráneo, de inclusividad, de sostenibilidad, turismo, economía, sociedad y que pone en el punto de mira la cultura», y el hecho de ser una ciudad candidata «ya es un gran éxito», toda vez que de las 50 capitales de provincia que hay en España «sólo se han presentado seis».

«Esto significa que ya se ha llevado adelante un gran trabajo y que se está en el camino y en la línea que Palma precisa», alegó.