Uno de los dos vecinos de Francisca Cadenas confiesa el crimen y exculpa a su hermano

Julio, el hermano pequeño de los dos detenidos por el asesinato de su vecina Francisca Cadenas y el ocultamiento de su cadáver durante nueve años ha confesado ser el autor del crimen y ha exculpado a su hermano mayor, Manuel, de 55 años. El detenido ha admitido el crimen de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz) durante el interrogatorio al que le ha sometido la UCO de la Guardia Civil.

La confesión llega sólo unas horas después de que los abogados de los dos hermanos y vecinos de la víctima, comandados por el letrado José Duarte, aseguraran que sus clientes «eran inocentes al 400%».

«Ellos van a decir lo que tengan que decir ante su señoría, han colaborado desde el principio y van a seguir colaborando cuando se levante el secreto de sumario», aseguraron los letrados. La Guardia Civil desmiente esa actitud colaboradora previa a la confesión.

«Somos inocentes, somos inocentes»

«Ellos decían, ‘somos inocentes, somos inocentes’ y han estado nueve años con el cuerpo ahí. ¿Quién iba a decirle a mi tío que ella estaba a dos casas de la suya?», el que habla roto por el dolor es David, el sobrino de Francisca Cadenas, tras enterarse de que la Guardia Civil había encontrado los restos de su tía enterrada en el patio de sus dos vecinos de Hornachos (Badajoz), dos hermanos a los que siempre señaló como sospechosos la familia de la víctima. Hoy la UCO les ha dado la razón y la noticia que más temían.

«Si esa noche hubiéramos reventado la puerta (de la casa de los vecinos) habríamos descansado, no habríamos tenido que esperar nueve años», se lamentaba David. Así termina una investigación que se ha prolongado durante nueve largos años de agonía en un pueblo donde se comentaba a veces públicamente que «los asesinos viven entre nosotros».