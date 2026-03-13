El ex diputado Sicilia, ahora policía en el Constitucional, evita aclarar su fiesta con coca: «No es el momento ni el lugar»

Felipe Sicilia, el ex diputado socialista que hoy presta servicio como agente de la Policía Nacional en el Tribunal Constitucional, ha rehusado responder a las preguntas de OKDIARIO sobre la fiesta en pandemia con presencia de cocaína que protagonizó durante la pandemia y cuyo atestado policial, según han revelado Koldo García y José Luis Ábalos, desapareció.

El atestado policial de esa fiesta, según los dos socialistas entrevistados, desapareció por orden del Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando este medio se ha acercado a él durante su turno de mañana, Sicilia ha repetido en varias ocasiones la misma respuesta, educada pero hermética: «No es el momento ni el lugar».

OKDIARIO ha podido acceder a Sicilia en su puesto de trabajo en el Tribunal Constitucional, donde ejerce desde 2023 tras verse apeado de las listas electorales del PSOE para las elecciones generales de ese año.

Ante las preguntas de este medio sobre cómo fue la fiesta, qué ocurrió con el atestado y qué le parecen las revelaciones de Koldo García, el ex portavoz socialista ha optado por el mutismo más absoluto. «No es el momento ni el lugar», ha repetido una y otra vez con parquedad y visiblemente sorprendido cada vez que se le ha interpelado, sin añadir ningún otro comentario.

Al término de la mañana, se ha marchado en coche sin querer acceder a comentar con este periódico la polémica. OKDIARIO le ha consultado por WhatsApp en otro horario, pero de nuevo ha dado la callada por respuesta.

Lo que ha ocurrido después ha resultado también llamativo. Según han podido comprobar los periodistas de este medio, agentes del entorno del propio Sicilia comentaban entre sí, con sorpresa y cierto tono jocoso, que sus superiores ya tenían conocimiento del encuentro: «Que estos están hablando en la garita con Felipe…», se escuchó decir entre bromas a las puertas de la Corte de Garantías que dirige el magistrado Cándido Conde-Pumpido desde 2023.

Fuentes policiales muestran su sorpresa porque Sicilia, que logró el puesto 672 de 2.023 en su promoción en la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía, haya accedido a este puesto tan solicitado en el Constitucional. Lejos de patrullar por las calles, Sicilia disfruta de un puesto muy tranquilo y con horario de oficina.

Atestado policial desaparecido

El caso que envuelve a Sicilia es uno de los escándalos más graves que han salpicado al sanchismo en los últimos meses. Koldo García reveló en una entrevista exclusiva a OKDIARIO, concedida antes de su entrada en prisión, que durante el estado de alarma se celebró en un hotel de Madrid una fiesta ilegal en la que participó el entonces diputado socialista y en la que corrió la cocaína a granel.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieron y levantaron el correspondiente atestado. Ese documento, según Koldo, «desapareció». Otras fuentes dicen que hubo un procedimiento judicial, pero que acabó igualmente en nada: se archivó.

«Al parecer, desapareció», declaró el ex asesor de Ábalos a este medio, añadiendo que «nunca más se supo» de dicho documento. Koldo admitió además que fue él personalmente quien «gestionó» el asunto a petición de «gente del Gobierno» y que la instrucción, según le trasladaron, procedía del propio Pedro Sánchez.

«Según me dijeron, sí», respondió cuando se le preguntó si la orden venía del presidente. Cuando OKDIARIO le señaló que todo ello «suena a Código Penal», Koldo García respondió con dos palabras: «Tienes razón».

La versión de Koldo ha sido corroborada por el propio Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE. «Me llamaron por teléfono para decirme que había ocurrido eso, pero luego pregunté qué había pasado finalmente y no había nada», relató. «A mí me cuesta pensar que una intervención policial pueda hacerse desaparecer», añadió.

El sindicato Jupol, mayoritario de la Policía Nacional, ha subrayado que la desaparición de un atestado no es algo que pueda ocurrir de forma espontánea. «Una acción de este tipo no podría realizarse sin una orden expresa procedente de un cargo de muy alto nivel dentro de la Policía Nacional o del propio Ministerio del Interior», ha aseverado el sindicato, que ha exigido una investigación «independiente y exhaustiva».

PP y Vox presionan a Marlaska

La presión política sobre el Gobierno se ha recrudecido esta semana. El Partido Popular ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar quién dio la orden de tapar el escándalo.

La portavoz popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz, ha afirmado que fue el propio Marlaska quien «colocó» a Sicilia en su actual destino en el Tribunal Constitucional. «¿Le quitaron de la lista por eso?», se ha preguntado la diputada del PP.

Vox, por su parte, ha presentado una denuncia contra Sánchez y Marlaska por cinco delitos, entre ellos prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y cohecho.

El turbulento recorrido vital y político de Sicilia resulta imprescindible para entender el escándalo. Nacido en Lopera (Jaén) en noviembre de 1979, ingresó en la Policía Nacional por oposición —le bastaron seis meses para prepararse y aprobar a la primera— y pasó rápidamente a la política profesional, donde inició su ascenso bajo el patrocinio de figuras del PSOE andaluz luego condenadas por el caso de los ERE, el mayor fraude de la democracia española, cifrado en 680 millones de euros.

Llegó a ser diputado en el Congreso durante doce años y portavoz de la Ejecutiva Federal socialista entre octubre de 2021 y julio de 2022. Cuando en 2023 fue excluido de las listas electorales, reingresó al servicio activo en uno de los destinos más codiciados del cuerpo, la comisaría del Tribunal Constitucional, donde los agentes perciben un plus mensual de más de 400 euros.

Sicilia ha pasado de ser la voz pública del sanchismo en las televisiones a guardar un silencio elocuente como su «no es el momento ni el lugar». Queda por ver si los jueces, a diferencia de él, consideran que sí es el momento y sí es el lugar.