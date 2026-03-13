Así es la colección Primavera-Verano 2026 de JYSK: decoración natural, calma escandinava y belleza esencial

Esta Primavera–Verano, la colección de 2026 de JYSK es calma y sosiego. La marca nos invita a parar, respirar y dejar que la naturaleza vuelva a entrar en casa, con una colección que recupera lo esencial: la calidez de los materiales auténticos, los colores que se mueven entre la tierra y el cielo y esa sensación de calma que transmiten piezas concebidas para perdurar.

Dos universos —RAW BEAUTY y RENEWING— marcan el rumbo de esta propuesta. Dos miradas que se complementan y que exploran de forma sencilla cómo vivimos nuestros espacios y cómo pueden convertirse en lugares donde el tiempo parece ir un poco más despacio.

RAW BEAUTY: la belleza de los materiales naturales y la sencillez

Este universo nos invita a fijarnos en esos detalles que a veces pasan desapercibidos: la textura de un tejido hecho a mano, las pequeñas imperfecciones de una pieza de cerámica o el brillo del vidrio reciclado. Cada pieza mantiene un vínculo claro con la naturaleza, ya sea por la textura del material, los acabados orgánicos o los tonos que recuerdan al mar, al viento o a la arena.

Las formas onduladas recuerdan al movimiento de un agua en calma. Los tonos —almendra, castaño, beige o dorado— aportan una calidez serena a cualquier estancia. Los azules, inspirados en el cielo y el océano, añaden frescor y ayudan a iluminar visualmente el espacio.

Piezas que definen RAW BEAUTY

Conjunto de exterior KOEPING

Con un diseño envolvente, cojines integrados y una estructura que combina metal y madera, este conjunto está pensado para disfrutar del exterior con la comodidad del interior. Una opción ideal para terrazas que buscan un estilo cuidado y funcional.

Mesa STORLEIN + sofá modular TANE

Una propuesta modular que invita a crear un espacio exterior actual y relajado, marcado por formas suaves, tonos arena y un equilibrio natural entre texturas. Los asientos aportan calidez y comodidad, mientras que la mesa redonda añade un toque elegante y escultórico. El resultado es un rincón versátil y estiloso, perfecto para disfrutar del aire libre con un ambiente sereno y contemporáneo.

Accesorios en vidrio reciclado

Piezas decorativas de acabado ondulado e inspiración marina, diseñadas para complementar la vajilla y completar la propuesta de mesa. Sus formas fluidas aportan un toque fresco y ligero al conjunto.

Textiles con efecto piedra, relieves y melanges

Estampados, cojines y cortinas que reinterpretan la textura de los materiales naturales: desde acabados tipo lienzo hasta mezclas bicolor que filtran la luz de forma suave.

Es una estética que no pretende imponerse, sino acompañar. Espacios que transmiten calma y autenticidad a través de sus materiales: texturas cálidas, combinaciones honestas de madera y piedra y superficies con un aspecto suavizado por el paso del tiempo. En conjunto, RAW BEAUTY propone un hogar sereno, pensado para disfrutarse con naturalidad.

RENEWING: reinterpretar lo conocido para descubrirlo de nuevo

Nace de una idea sencilla: a veces, renovar no significa añadir, sino mirar con otros ojos. Esta tendencia revisita los grandes clásicos del diseño escandinavo y les da un aire actual a través de curvas más suaves, una paleta más matizada y materiales que hablan de ética, durabilidad e intención.

Los verdes —del oliva al caqui— conviven con tonos arena, lilas y neutros cálidos. La paleta sigue el lenguaje del paisaje y, al mismo tiempo, propone una forma de entender el hogar desde la serenidad y la conciencia.

El metal se curva con delicadeza. Los detalles trenzados añaden artesanía. Los tejidos presentan texturas más ricas, pensadas para aportar calma. RENEWING no busca marcar tendencia, sino crear vínculos: piezas que acompañan, que no saturan, que están pensadas para durar.

Elementos clave del universo RENEWING

Serie LILLESTROEM

Una colección que combina metal en acabado mate o brillo con tejidos suaves. Con un diseño limpio y moderno, se presenta como un clásico renovado para interior y exterior.

Conjunto de sillas SURNADAL + mesa MIDDAGSBERGET

Líneas escandinavas, proporciones cuidadas y detalles discretos que suman carácter sin complicar el conjunto. Una propuesta ideal para quienes buscan calidez sin exceso.

Colección de textiles RENEWING

Materiales reciclados, tonos tierra y relieves suaves definen la nueva línea de cojines, alfombras y mantas. Una gama de colores cálida y discreta que aporta profundidad sin recargar el espacio.

Decoración y pequeños accesorios en metal curvado

Bandejas, jarrones y piezas decorativas con acabados metálicos brillantes y formas orgánicas. Se integran fácilmente en cualquier espacio y añaden un toque actual y atemporal a la vez.

Esta colección Primavera-Verano 2026 de JYSK difumina los límites entre interior y exterior. El jardín se convierte en el escenario donde descansar, celebrar o simplemente mirar las nubes pasar. Tapizados envolventes, fibras naturales, madera y metal crean ambientes acogedores que invitan a alargar las tardes y las conversaciones.

Las nuevas formas de las mesas bajas, los tonos tierra y las texturas suaves convierten cualquier terraza en un espacio donde el verano parece durar un poco más.

Una colección que invita a vivir más despacio

La propuesta Primavera-Verano 2026 de JYSK quiere ir más allá de una colección: invita a reconectar con el entorno y a crear hogares que generen bienestar. RAW BEAUTY y RENEWING destacan la belleza de lo natural, la sencillez y las piezas que permanecen en el tiempo.