La espectacular receta de Cuaresma que sólo hacen en Murcia (y el resto de España no sabe lo que se pierde)

Las recetas del día a día suelen ser rápidas y básicas. Un guiso, un filete a la plancha o unas verduras resuelven la semana sin complicaciones. Pero lo que pocos saben es que hay otras preparaciones igual de sencillas y sabrosas que apenas se conocen fuera de su zona.

En este caso se trata de una receta muy ligada a la Cuaresma en la Región de Murcia y poco conocida fuera de allí. Es ligera, saciante y, lo más importante, sencilla de hacer.

Esta es la deliciosa ensalada de Cuaresma que se prepara en Murcia

La ensalada de alubias y moje es un plato tradicional del interior murciano, especialmente en localidades como Moratalla. Se prepara durante la Cuaresma porque no lleva carne y cumple con la costumbre de la vigilia, aunque también es habitual en verano, cuando se sirve bien fría.

Es una receta basada en alubias blancas cocidas con patatas y ñoras. A partir de esa base se obtienen dos formas de consumo. Primero se presenta como ensalada, con las alubias enteras, la patata en trozos y la cebolla picada. Después, parte del conjunto se machaca en un mortero con la carne de la ñora y aceite de oliva hasta conseguir una pasta espesa conocida como «moje».

Los ingredientes son sencillos: alubias blancas, patatas, ñoras, cebolla, aceite de oliva y sal. En muchas casas se añade bacalao desalado y huevo duro, habituales en las recetas de Cuaresma. El resultado es un plato muy completo desde el punto de vista nutricional.

La legumbre aporta proteína vegetal y fibra, la patata y el aceite lo convierten en una comida que llena sin resultar pesada si se controla la cantidad de grasa.

Conviene no confundirla con la ensalada murciana de tomate en conserva, atún y aceitunas negras, que en algunas zonas también recibe el nombre de moje o mojete. Son recetas distintas, la ensalada de alubias y moje tiene como base la legumbre y la ñora, no el tomate.

Cómo hacer la ensalada de alubias y moje paso a paso

Preparar la ensalada de alubias y moje no tiene dificultad, pero el orden influye en la textura final. La clave está en cocer bien las alubias y extraer la carne de las ñoras para el majado.

Puede hacerse con alubias secas, dejándolas en remojo la noche anterior, o utilizar alubias ya cocidas para ahorrar tiempo. La versión con bacalao y huevo duro es habitual en Cuaresma, aunque opcional.

Ingredientes para hacer ensalada de alubias y moje

500 g de alubias blancas.

3 o 4 ñoras secas.

2 patatas medianas.

1 cebolla mediana.

2 huevos.

150 g de bacalao desalado y desmigado.

Aceite de oliva virgen extra.

Sal.

Agua.

Elaboración de ensalada de alubias y moje

Si se usan alubias secas, ponerlas en remojo al menos ocho horas.

Cocer las alubias en agua con sal hasta que estén tiernas.

En la misma olla, añadir las patatas peladas y troceadas y las ñoras limpias de semillas. Cocer hasta que la patata esté hecha.

Sacar las ñoras y raspar su carne con una cuchara.

Poner la carne de la ñora en un mortero con una pizca de sal y machacar hasta formar una pasta.

Añadir un poco del caldo de cocción y un chorro de aceite. Remover hasta que emulsione y quede espeso.

Colocar las alubias escurridas y la patata en una fuente. Añadir la cebolla picada.

Incorporar el contenido del mortero y mezclar con cuidado.

Añadir por encima el huevo duro picado y el bacalao desmigado.

Dejar enfriar en la nevera antes de servir.

Se toma fría o a temperatura ambiente, acompañada de pan, que es parte importante del plato porque permite aprovechar el moje que queda en el fondo.