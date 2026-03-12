La OCU y los mejores chefs coinciden: este es el mejor pan para hacer torrijas en Semana Santa

A menos de un mes para la Semana Santa, queda poco para que comience la época de torrijas, buñuelos, pestiños y otras recetas asociadas a la primavera. Las torrijas, con la llegada del buen tiempo primaveral, se convierten en el centro de cualquier mesa, al ser un dulce delicioso y sencillo de nuestra gastronomía.

Un postre tradicional, sencillo de preparar y basado en la cocina de aprovechamiento porque nació de entrada para no tirar el pan seco. Las tradiciones son las propias de cada hogar, pero raras veces viene mal conocer algunos trucos y secretos para que queden aún mejor las torrijas en Semana Santa.

Para hacerlas, es necesario cortar el pan en rebanadas de 2 centímetros. Más tarde, batir los huevos y colocarlos en un bol para luego calentar la leche en una cacerola a fuego medio hasta que comience a hervir ligeramente, para agregar posteriormente la canela y la ralladura de limón para aromatizar la leche. Se tapa la cacerola, se retira del fuego y se deja en reposo durante 15 minutos; al mismo tiempo, se cuela la leche, se vierte en un bol y se deja enfriar completamente.

Una vez hecho ese paso, se colocan las rebanadas de pan en el bol con la leche aromatizada durante 10 minutos y se rebozan las rebanadas de pan en los huevos batidos. Se calienta el aceite en una sartén y se fríen las torrijas por ambos lados para luego colocarlas en una bandeja cubierta con papel absorbente. Se espolvoreaba la bandeja con canela y azúcar y ya están listas.

Claves de las torrijas en Semana Santa

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) las describe como «tan ricas como sencillas, tan calóricas como nutritivas». Los expertos de la OCU han investigado sobre una de las partes más esenciales de las torrijas: el pan. Aseguran que «el secreto de unas buenas torrijas está en elegir bien el pan». La clave está en conseguir esa combinación entre la suavidad del pan empapado en leche y la firmeza para que se puedan rebozar y freír sin deshacerse.

El mejor pan para hacer las torrijas puede ser el pan de panadería, al ser, según la OCU, «bueno, facilitado por su particular composición y formato». El pan de torrijas industrial también es una óptima opción porque soporta «muy bien el proceso de empapamiento y elaboración». El que descartan, en cambio, es la chapata al ser «poco adecuada para esta preparación», y el pan de molde fino; los demás panes salen airosos de nuestras pruebas: pueden ser usados para preparar las torrijas».